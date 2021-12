Lionel Messi « doute » si Mauricio Pochettino est « à la hauteur » du manager du Paris Saint-Germain avec des questions posées sur la tactique et affirme que l’ancien patron de Tottenham a « perdu son vestiaire »

Lionel Messi doute que Mauricio Pochettino soit la bonne personne pour diriger le Paris Saint-Germain, selon des informations en France, qui affirment que la superstar craint que l’Argentin ait perdu le vestiaire.

Les géants français s’enfuient dans la course au titre de Ligue 1 alors qu’ils ont 11 points d’avance sur Rennes, deuxième.

Messi a des doutes quant à savoir si Pochettino est un bon candidat au PSG

Cependant, ils ont été démantelés par Manchester City en Ligue des champions le mois dernier et ont terminé deuxièmes de leur groupe en Europe malgré Messi, Kylian Mbappe et Neymar dans leurs rangs.

Selon le média français L’Equipe, les plus proches de Messi pensent que le septuple vainqueur du Ballon d’Or craint que son compatriote argentin n’ait pas le contrôle total du vestiaire et ait à son tour perdu le respect d’un certain nombre de joueurs seniors.

On dit que le joueur de 34 ans trouve le plan de match de Pochettino » trop restrictif » et, par conséquent, ne parvient pas à tirer le meilleur parti du talent d’attaquant effrayant.

Messi n’a inscrit qu’un seul but en neuf matches de Ligue 1 cette saison après son transfert gratuit de Barcelone au cours de l’été.

Le règne de Pochettino au PSG jusqu’à présent a été tout sauf de la voile et Messi l’interroge

Ayant signé Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi cet été, Pochettino sera plus que conscient qu’un grand défi en Ligue des champions est nécessaire.

Néanmoins, les choses ne semblent pas être roses à Paris avec des informations suggérant que l’ancien entraîneur de Tottenham n’était pas heureux que le directeur sportif Leonardo ait un si grand rôle au club.

Pochettino était lié au siège de Manchester United lorsque Ole Gunnar Solskjaer a été limogé le mois dernier.

Ralf Rangnick a été nommé patron par intérim la semaine dernière, mais Pochettino pourrait bien se voir confier les rênes au cours de l’été si l’Allemand ne parvient pas à impressionner dans son rôle.