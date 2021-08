Lionel Messi en larmes lors de la conférence de presse de Barcelone alors qu’il dit au revoir aux fans et à ses coéquipiers, qui lui rendent des hommages émotionnels sur Twitter et Instagram, le PSG menant la course aux transferts pour sa signature convoitée

in

Lionel Messi était en larmes lorsqu’il a mis fin à son association de 21 ans avec Barcelone qui ne peut pas se permettre de lui donner le salaire qu’ils lui ont offert.

Le monde du football a été abasourdi lorsque les géants de la Liga ont confirmé jeudi la sortie de Messi, citant des “obstacles financiers et structurels”, malgré le fait que les deux parties soient parvenues à un accord sur un nouvel accord plus tôt dans l’été.

.

Alors que Messi s’exprimait lors de sa conférence de presse, la prise de conscience qu’il ne jouerait plus jamais pour le club a fait son chemin.

Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or est passé par les rangs des jeunes du club avant de marquer 672 buts en 778 apparitions.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a insisté sur le fait que Messi, 34 ans, voulait rester au Camp Nou, ce que Messi a soutenu en parlant à la presse dimanche matin.

“C’est tout ce que Laporta a dit”, a-t-il révélé. « Nous étions tout à fait d’accord mais, à la dernière minute, [Messi staying at Barcelona] ne pouvait pas arriver.

« J’ai entendu beaucoup de choses sur moi, cette année je voulais rester et je n’ai pas pu. L’année dernière, je ne voulais pas rester, et je l’ai dit.

.

Messi a confirmé qu’il ne voulait pas quitter Barcelone cet été

« Cette année, je voulais rester. J’ai fait tout mon possible mais le club n’a pas pu le faire à cause de la Liga. Nous devons le prendre et aller de l’avant. »

Messi a également abordé son avenir au milieu des liens de transfert avec le Paris Saint-Germain et Chelsea – l’Argentin confirmant que les géants français sont intéressés à le signer.

« C’est honnêtement une possibilité [PSG], pour atteindre ces hauteurs », a-t-il expliqué. « Pour le moment, je n’ai rien d’accord avec qui que ce soit.

« Lorsque le communiqué de presse a été publié, j’ai reçu beaucoup d’appels de nombreux clubs intéressés. Pour le moment, je n’ai rien fermé, mais nous parlons de beaucoup de choses. »

.

Les fans à l’extérieur du stade Camp Nou se sont réunis pour montrer leur affection pour le plus grand joueur du club

.

Pour de nombreux supporters, ils n’ont jamais connu une équipe de Barcelone sans Messi

.

La nouvelle de sa sortie mettra longtemps à être traitée

Si Messi rejoint le PSG, leur ligne avant fera l’envie du football européen.

Le club français, dirigé par Mauricio Pochettino, a déjà Neymar et Kylian Mbappe à l’avant, tandis qu’ils ont Sergio Ramos en défense et Gianluigi Donnarumma dans les buts.

Interrogé sur Messi, Pochettino a déclaré qu’il s’agissait “d’une option en cours d’évaluation” par les chefs du PSG.

“Son nom est associé à différents clubs, il y a beaucoup de rumeurs”, a-t-il déclaré. “Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours.”

.

Messi est arrivé au Barça en tant que jeune garçon et part comme une légende

.

Messi et Barcelone ont connu un succès incroyable

Messi a quitté son Argentine natale pour l’Espagne à l’âge de 13 ans et a fait ses débuts en équipe première pour Barcelone à l’âge de 17 ans en octobre 2004.

Il a depuis marqué 672 buts en 778 matchs et aidé les géants espagnols à remporter 34 trophées, dont des répliques ont été présentées lors de la conférence de presse.

Ses coéquipiers du Barça étaient présents pour l’au revoir en larmes et certains ont honoré Messi sur les réseaux sociaux.

.

Celui qui porte le n°10 a de très grosses bottes à remplir

“Quand j’étais enfant, j’appréciais chacun de tes matchs avec mon frère dans notre chambre te regardant à la télévision”, a écrit le milieu de terrain Frenkie de Jong sur Instagram.

« Quand je suis arrivé ici il y a deux ans, j’ai découvert que vous étiez une personne extraordinaire.

“C’était un rêve pour moi de jouer avec le meilleur joueur de l’histoire, j’ai apprécié chaque minute sur et en dehors du terrain. Maintenant, je vais continuer à profiter de ta magie mais encore une fois comme quand j’ai commencé, devant la télévision.

« Merci pour tout, Léo. Je souhaite le meilleur pour l’avenir à vous et à toute votre famille.

Twitter

Un signe des choses à venir – il n’y avait pas de n ° 10 répertorié dans l’équipe de la journée pour affronter la Juventus lors d’un match amical de pré-saison

Andres Iniesta, qui a remporté la Ligue des champions à quatre reprises avec Messi, a écrit sur Twitter : « Nous avons partagé des moments magiques et sommes toujours restés ensemble. Imaginer le club sans vous ou pouvoir vous voir au Camp Nou avec un autre maillot est difficile. »

Xavi, quant à lui – un autre membre du milieu de terrain légendaire du Barcas – a déclaré: “Je ne peux que vous remercier pour tout ce que vous nous avez donné au cours de ces années. Quoi que vous fassiez, je vous souhaite le meilleur.

Barcelone a ensuite joué un match amical de pré-saison contre la Juventus au Camp Nou, qu’ils ont remporté 3-1 et les fans devront s’habituer à ne pas voir “Messi 10” dans le programme.

. – .

C’est l’usure de l’association se termine