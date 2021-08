in

Selon Fabrizio Romano et Mohamed Bouhasfi, Lionel Messi serait en pourparlers avec le Paris Saint-Germain. Barcelone a confirmé son échec à négocier un nouveau contrat avec l’Argentin dans la plus grande nouvelle de l’été. Désormais, l’attaquant emblématique a la possibilité d’aller de l’avant et de remporter des trophées ailleurs.

En regardant ses options actuelles, il semble qu’un déménagement dans la capitale française soit le meilleur déménagement sur la table. Manchester City vient de signer Jack Grealish, lui remettant le maillot numéro dix dans le processus et, par conséquent, excluant potentiellement un mouvement ou Messi. Pendant ce temps, les rapports sont restés silencieux concernant les déplacements vers d’autres équipes de Premier League.

Quant au reste de l’Europe, il est difficile de trouver un club qui pourrait se permettre le salaire de Messi autre que le PSG.

Lionel Messi entre en pourparlers avec le Paris Saint-Germain

Potentiellement réuni avec Neymar

Lorsqu’il était avec Neymar à Barcelone, Messi, aux côtés de Luis Suarez, formait sans doute le plus grand trio de l’histoire. Pour le dire simplement, ils étaient imparables. On attendait tous qu’ils se retrouvent, que ce soit au PSG ou à Barcelone. Et, maintenant, nous pourrions être prêts à le voir en France.

S’il est effectivement réuni, le duo devrait propulser le PSG vers le succès en Ligue des champions après des années d’échec constant. Lionel Messi mérite un autre honneur européen après des années de douleur lui-même, et lui et les Français pourraient résoudre le plus gros problème de l’autre.

Et s’ils réussissent à sécuriser Messi et que Mauricio Pochettino ne livre pas, sa sécurité d’emploi chutera sans aucun doute. L’Argentin a déjà été interrogé par beaucoup, et doit faire taire ses détracteurs. Reste à savoir si c’est Messi qui est amené à faire exactement cela.

Une chose est sûre, c’est que, où que l’ancien barcelonais se retrouve, les performances et les trophées monteront en flèche.

