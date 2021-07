Lionel Messi est le méga favori du Ballon d’Or 2021

in

Lionel Messi n’est pas seulement le favori pour remporter le Ballon d’Or de cette année, il devient le favori prohibitif. Il était déjà celui que les sociétés de paris étaient derrière avant de remporter la Copa América, et l’événement depuis n’a fait que le booster davantage.

Messi a déjà six des meilleurs honneurs individuels du sport, un record. Mais il semble de plus en plus susceptible d’obtenir sa septième place.

Ses cotes étaient déjà cotées à 2/1 (cotes implicites : 33,34 %) avant la finale de la Copa América ou de l’Euro, et maintenant elles sont à un impressionnant 1/2 (cotes implicites : 66,67 %). Après avoir remporté cet honneur majeur insaisissable avec l’Argentine, en plus du meilleur assistant, du meilleur buteur et du meilleur joueur, Messi a cimenté une énorme saison.

Messi a également le plus de contributions de buts cette année, avec 33 buts et 14 passes décisives, pour un total de 49. Robert Lewandowski est deuxième, avec 34 buts et 4 passes décisives, pour un total de 38.

Messi n’a pas remporté la Liga la saison dernière, mais il a joué un rôle déterminant dans le succès du FC Barcelone en Copa del Rey.

Au début du mois dernier, Kylian Mbappé était considéré comme le favori du Ballon d’Or. Cependant, il n’était pas bon à l’Euro et a raté un penalty crucial qui a renvoyé la France à la maison. Lewandowski était deuxième, et un autre Français, N’Golo Kanté, troisième. La candidature de Kanté dépendait du suivi d’une victoire en UEFA Champions League avec Chelsea avec la gloire européenne avec la France, mais ses chances ont chuté lorsque Mbappé a raté.

Plusieurs autres candidats potentiels qui dépendaient d’une victoire à l’Euro pour cimenter leur candidature ont échoué, tels que Cristiano Ronaldo pour le Portugal et Kevin de Bruyne pour la Belgique. Des décombres, quelques nouveaux candidats ont émergé comme Harry Kane pour l’Angleterre et Jorginho pour l’Italie.

Cependant, la finale de l’Euro n’était pas le genre de grand pas dont ils avaient besoin pour rattraper la victoire de Messi en tournoi et les distinctions individuelles. Kane n’a pas pu continuer à marquer ou à se qualifier pour le Golden Boot du tournoi, et il a perdu la finale. Jorginho a remporté la finale, mais il n’a pas vraiment brillé et a raté une chance de l’emporter définitivement pour l’Italie en ratant son penalty lors de la fusillade. Gianluigi Donnarumma étant nommé meilleur joueur du tournoi était également bon pour les chances de Messi, car il n’est pas considéré comme un candidat au Ballon d’Or.

Dans l’état actuel des choses, Messi est le méga favori. Lewandowski et Ronaldo sont considérés comme les deuxième et troisième favoris, mais ils auront du mal à rattraper leur retard après que toute l’argenterie majeure a déjà été distribuée cette année.