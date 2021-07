Lionel Messi est officiellement au chômage pour la première fois depuis l’âge de 17 ans, mais l’icône hors contrat s’apprête à signer un nouvel accord avec Barcelone

in

Lionel Messi est devenu le chômeur le plus riche du monde en quittant officiellement Barcelone.

Bizarrement, l’un des plus grands footballeurs de tous les temps s’est réveillé sans emploi jeudi matin, le maestro argentin étant désormais agent libre pour la première fois depuis l’âge de 17 ans, après l’expiration de son contrat au Camp Nou à minuit le 1er juillet.

Messi n’est plus un joueur de Barcelone… mais il pourrait encore signer de nouveaux termes avec les géants espagnols

On pense que le joueur de 34 ans est l’athlète le mieux payé du monde du sport, avec un salaire astronomique d’environ 500 millions de livres sterling sur quatre ans.

Avec ce niveau de richesse, personne ne blâmerait la superstar emblématique s’il raccrochait ses bottes après une carrière célèbre et historique avec le club catalan – qui remonte à 2001.

Cependant, le carrousel de transfert sur Messi tourne à ce point depuis des mois, avec Manchester City, le Paris Saint-Germain et la Major League Soccer tous présentés comme les prochaines destinations possibles.

Messi a tenté de quitter Barcelone l’été dernier, en remettant une demande de transfert au milieu des turbulences financières du club, des échecs sur le terrain et de ses relations aigries avec la hiérarchie.

Mais cela a été rapidement rejeté, et des rapports en Espagne affirment qu’il ne va nulle part, bien qu’il ne soit officiellement pas un joueur de Barcelone pour la première fois depuis son adolescence.

Lionel Messi a remporté un record de six Ballon d’Or et est considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps

Les troubles croissants de Messi au Camp Nou ont été apaisés par le retour de l’allié Joan Laporta en tant que président du club, remplaçant l’impopulaire Josep Maria Bartomeu, ainsi que par l’arrivée d’un ami proche, Sergio Aguero.

L’attaquant argentin, qui est arrivé en transfert gratuit de Man City plus tôt cet été, est colocataire avec Messi depuis leur apparition sur la scène internationale pour l’Argentine. Messi est même le parrain du fils d’Aguero, Benjamin.

Il a été largement affirmé qu’Aguero s’était associé à son nouveau club pour convaincre Messi de rester, et – alors que des craintes ont été suscitées lorsqu’il n’était pas impliqué dans le lancement de leur nouveau kit – des rapports affirment qu’il a déjà accepté de nouvelles conditions – malgré l’expiration de son accord précédent .

L’initié de Barcelone Reshad Rahman affirme que Messi est désormais prêt à rester et a déjà verbalement accepté de renouveler son contrat au Camp Nou.

Aguero a signé un contrat de deux ans avec Barcelone

Et le premier travail d’Aguero est de convaincre son meilleur ami Messi de rester – les deux étant actuellement en service international avec l’Argentine

Les détails financiers les plus fins, tels que les impôts, doivent encore être convenus, mais ils sont la seule chose qui empêche l’accord de devenir officiel.

“Nous voulons qu’il reste et Leo veut rester aussi, tout est sur la bonne voie”, a déclaré Laporta à El Transistor.

« Nous devons régler le fair-play financier, mais nous sommes en train de trouver la meilleure solution pour toutes les parties »

L’expiration de son contrat s’accompagne toutefois de complications, car Messi ne recevra – pour l’instant – plus son salaire hebdomadaire, qui s’élevait à 2,4 millions de livres sterling par semaine.

Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour Barcelone, dont les difficultés financières ont été bien documentées, mais il y a une mauvaise nouvelle pour le club dans la mesure où les fabricants de kits du club, Nike, ne peuvent l’inclure dans aucune publicité.

Le Barça ne peut également plus vendre ses populaires chemises “Messi 10” pour le moment.

Les fans ne pourront pas acheter de maillot officiel de Barcelone “Messi 10” tant que la légende ne signera pas un nouvel accord

Cependant, beaucoup ne s’attendent pas à ce que cela dure longtemps, car il est dit que Messi signera un nouveau contrat de deux ans.

Après cela, qui sait, mais on s’attend à ce que le maestro fasse alors ce qui serait sûrement le dernier coup de chant du cygne de sa carrière légendaire.

Des rapports ont affirmé qu’il pourrait ensuite rejoindre David Beckham Stateside dans son équipe MLS, l’Inter Miami, et mettre un terme à sa carrière aux États-Unis.

Ce n’est pas une mauvaise voie pour l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.