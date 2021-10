Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en difficulté après les transferts du Paris Saint-Germain et de Manchester United

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo resteront dans les mémoires comme deux des plus grands joueurs de tous les temps. Leur héritage est sécurisé, cela ne fait aucun doute.

Mais nous assistons à quelque chose d’inhabituel pour la paire alors qu’ils luttent pour retrouver leur meilleure forme depuis leurs transferts estivaux.

Messi dans un maillot du PSG a pris un certain temps pour s’y habituer

Messi et Ronaldo sont des rivaux de carrière et ont dominé le football mondial depuis plus d’une décennie, comme personne d’autre avant eux.

À Barcelone et au Real Madrid respectivement, ils se sont livrés à des batailles vraiment brillantes et c’est une course à deux chevaux pour le Ballon d’Or depuis de nombreuses années.

À eux deux, ils l’ont remporté 11 fois et depuis 2008, une seule autre personne a brisé leur domination, lorsque Luka Modric a remporté le prix en 2018.

La liste des records qu’ils ont effacés est longue et leurs carrières sont jonchées de centaines de buts, de plusieurs titres de champion et de couronnes en Ligue des champions.

Le débat sur qui est le meilleur en sera un qui continuera d’être débattu bien après qu’ils aient tous les deux raccroché leurs bottes.

Bien qu’il y ait eu des moments où l’on a ralenti le rythme, les deux en même temps ne se sont jamais produits jusqu’à présent.

Ronaldo est revenu à Man United cet été en provenance de la Juventus

Messi et Ronaldo se sont depuis longtemps inspirés pour continuer et battre tous les records qu’ils ont faits.

À l’heure actuelle, ils sont loin de ressembler aux meilleurs joueurs du monde et leurs performances ont fait l’objet d’un examen minutieux.

La superstar argentine Messi a fait ses adieux en larmes à Barcelone cet été après que le club n’ait pas pu se permettre de le re-signer.

La perspective du maestro dans le maillot d’une autre équipe était impensable pendant si longtemps, ayant été le plus grand joueur du club.

Mais un transfert gratuit vers le Paris Saint-Germain a suivi, où il a pris le maillot numéro 30, s’associant à Neymar et Kylian Mbappe.

Messi retrouve Neymar au PSG

Sur le papier, c’est un trio dévastateur qui a le potentiel de dominer le football mondial, mais les choses n’ont pas fonctionné de cette façon.

Messi n’a encore que 34 ans, quelques années de moins que Ronaldo, il devrait donc en théorie lui rester un peu de temps avant de raccrocher ses bottes.

Il n’a pas encore retrouvé sa meilleure forme à Paris et n’a marqué que trois fois au total en sept apparitions.

Messi n’a pas encore marqué en Ligue 1 avec tous ses efforts à venir en Ligue des champions – y compris une brillante frappe contre Man City.

Pendant si longtemps à Barcelone, il a marqué en moyenne près d’un but par match et a apparemment eu du mal à s’installer dans son nouveau club.

Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles Ronaldo pourrait suivre Messi au PSG, cela ne s’est jamais produit.

Ronaldo a démarré rapidement son deuxième passage à Old Trafford, mais il a peut-être bouleversé l’équilibre de l’équipe

Il a plutôt quitté la Juventus après trois saisons, où il était le meilleur buteur de Serie A l’année dernière et a ensuite trouvé le but 101 fois pour le club, et est retourné à Manchester United.

Son départ a été au mieux mitigé. Il a frappé le sol en courant pour commencer, marquant quatre buts lors de ses trois premiers matchs.

Mais n’a pas marqué depuis quatre matchs consécutifs de Premier League alors que les Red Devils continuent de lutter pour la forme.

Il y a même eu des accusations selon lesquelles Ronaldo a aggravé United car il n’appuie pas haut sur le terrain – quelque chose qu’il n’a pas fait au cours de sa carrière.

Ronaldo a six buts depuis son retour à Man United

Darren Bent de talkSPORT pense qu’Ole Gunnar Solskjaer devrait abandonner la superstar portugaise, alors que la dernière fois qu’ils l’ont fait, il y avait des grondements de mécontentement – ​​même de la part de l’ex-patron Sir Alex Ferguson.

« Je pense que pour Ole, il a de grandes décisions à prendre », a expliqué Bent.

« S’il veut jouer à tout ce jeu de pressing, il devra peut-être le mordre un peu et dire » vous savez quoi, Ronaldo a été bon mais [Edinson] Cavani en termes d’énergie, de pression, de travail dur de l’avant, est une bien meilleure option que Ronaldo, car chaque fois que Cavani entre en jeu, il court, il travaille.

« Ole Gunnar Solskjaer, s’il veut survivre beaucoup plus longtemps dans ce rôle, il devra commencer à prendre de grandes décisions et cela inclut d’exclure les gros joueurs. »

Si Ronaldo ne parvient pas à marquer contre Tottenham samedi, ce sera cinq matches de championnat sans but – sa pire série depuis 2009.

Messi et Ronaldo ne sont pas les forces dominantes du football mondial qu’ils étaient autrefois et c’est quelque chose auquel nous allons devoir nous habituer.