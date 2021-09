Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont tous deux marqué des buts stupéfiants cette semaine… mais qui gagne la bataille des réseaux sociaux ?

in

La surenchère entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne montre aucun signe de ralentissement, cette semaine en est le parfait exemple.

Messi en frappe un à distance contre Manchester City, Ronaldo le voit et le porte à un vainqueur à la 95e minute contre Villarreal.

Ronaldo a empoché un vainqueur de dernière minute contre Villarreal

Et tandis qu’ils continueront à échanger des buts et des records de buts sur le terrain, il y a une autre guerre qui se déroule sur les réseaux sociaux, une guerre que CR7 est en train de gagner.

Il semblerait que le profil du retour à Manchester United soit le plus gros jeu que le déménagement de Messi au Paris St-Germain.

Cette année, Ronaldo a ajouté 96 250 156 nouveaux abonnés Instagram, tandis que l’Argentin a ajouté un dérisoire 92 455 205.

Le n°7 de Manchester United est actuellement en tête de l’échelle sociale avec 350 millions Adeptes d’Instagram alors que son rival Messi est à 270 millions.

Messi est assailli après avoir marqué un étourdissement contre Man City

L’Instagram de Manchester United a également connu une bosse – la page du club comptait 42,7 millions d’abonnés le 26 août, la veille de la signature officielle de la légende de leur club et plus de 12 heures après l’annonce, la page a gagné 2,5 millions d’abonnés.

En Italie, l’ancien club italien de Ronaldo, la Juventus, a perdu environ 100 000 abonnés depuis ses adieux aux Portugais.

Et ne sous-estimons pas trop l’influence sociale de Messi, il s’avère que le PSG a rassemblé trois millions de followers supplémentaires lorsqu’il a posé avec son maillot numéro 30 du PSG.

En plus du terrain de jeu, Messi et Ronaldo prouveront également constamment qui est le plus grand de tous les temps dans le monde des médias sociaux.

DERNIER SPECTACLE

Ole joue au Monopoly, mais combien de cartes Get Out of Jail Free peut-il encore jouer ?

Du fanboy de Rodgers et Nuno sous les projecteurs contre les ménés Mura – le point sur l’action en Europe

Nous devons un merci à Silva ! Howler nous a rappelé que le football reste un jeu pour les mortels

SPURSY

Reste Kane ? Lâcher Nuno ? Quel avenir pour les Spurs, selon l’ancien gardien Friedel

Chelsea à son cœur, volant dans les charts Fantasy … la vérité sur Conor Gallagher