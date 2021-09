Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont des monstres dans le pire match de football de tous les temps

Tout le monde connaît la domination et la suprématie de la FIFA en matière de jeux vidéo de football, mais Konami vient pour la couronne d’EA Sports cette année avec eFootball 2022. S’il devait attirer cette foule, il aurait deux têtes extrêmement laides à mettre.

J’ai refusé de croire que c’était réel jusqu’à ce que je creuse un peu plus et confirme que c’est exact. Cela dit, je ne crois pas que ce soient Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, je pense que c’est en fait “Lonel Messy” et “Chris Ranoldo”, ce sont des équivalents de briseurs de grève non syndiqués.

Messi a l’air d’avoir hérité de l’entreprise de saucisses de son père, qui est à peine en train de disparaître, mais il pense qu’il doit la garder ouverte par devoir familial. Il est mécontent et insatisfait, ce qui le rend encore plus douloureux lorsque les clients lui disent qu’il fait le meilleur chorizo ​​de Buenos Aires. S’il est le meilleur, alors pourquoi l’entreprise n’est-elle pas meilleure ? Si les gens appréciaient tellement la saucisse, il pourrait peut-être embaucher un autre employé et prendre des vacances pour une fois.

Pendant ce temps, Ronaldo est un Animorph qui était à mi-chemin entre sa forme de bouledogue anglais et un travail de nuit en tant que tueur à gages, lorsque le vent a changé alors que son visage se figeait de cette façon. Maintenant, il est en quête d’un sorcier qui peut annuler la malédiction afin qu’il puisse revenir à sa forme normale.

Aussi mauvais que soient ces scans, ce n’est rien comparé à la façon dont l’eFootball 2022 est reçu. C’est actuellement le jeu le moins bien noté DE TOUS LES TEMPS sur Steam, et il est impossible de trouver quelqu’un qui pense réellement que c’est un bon jeu. Terminez le tout avec la foule absolument horrible qui peuple les gradins, qui a apparemment tous décidé d’assister à un match de football après avoir subi les épreuves « Saw » de Jigsaw.

J’espère juste que Lonel Messy et Chris Ranoldo pourront trouver le bonheur.