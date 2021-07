Lionel Messi et l’Argentine ont battu le Brésil pour remporter la Copa America 2021

L’attente de 28 ans de l’Argentine pour un trophée international est enfin terminée, et Lionel Messi a enfin remporté un tournoi majeur avec son pays grâce à une victoire acharnée 1-0 sur le Brésil au Maracanã de Rio de Janeiro pour remporter la Copa América 2021 .

L’Albiceleste a joué une excellente première mi-temps et a pris l’avantage grâce à un long ballon SPECTACULAIRE de Rodrigo De Paul pour trouver Ángel Di María, qui a lobé Ederson pour donner l’avantage à son pays.

L’Argentine a suivi exactement le même plan de match pendant tout le tournoi : marquer tôt et défendre son avance avec une défense physique solide et beaucoup de cœur. Et c’est ce qu’a fait l’Albiceleste lorsque le Brésil a tout lancé pour entamer la seconde mi-temps.

Richarlison s’est vu refuser un but, puis une énorme occasion qui a nécessité un superbe arrêt d’Emi Martínez lors d’un siège de 15 minutes de la Seleção. Après avoir réussi à surmonter la tempête du début, l’Argentine a commencé à reculer de plus en plus profondément dans sa propre moitié et a commencé à perdre du temps avec des tacles rudes qui ont sorti le Brésil de son rythme.

Ensuite, Messi a eu une chance géante en tête-à-tête avec Ederson après un fantastique ballon en profondeur de Rodrigo De Paul mais l’a raté, et Martínez a dû faire un arrêt monstre pour empêcher Gabigol de marquer l’égalisation.

Le temps des blessures était tout au sujet de l’Argentine qui manquait de temps, et ils l’ont fait avec succès. Le coup de sifflet final est venu, tout comme les larmes sur le visage de Lionel Messi. Il l’a enfin fait pour sa nation, et il couronne l’une des plus grandes performances de tournoi individuel de l’histoire avec un trophée qu’il mérite depuis longtemps.