Lionel Messi et l’Argentine se qualifient pour la finale de la Copa America avec une victoire aux tirs au but contre la Colombie

Lionel Messi et l’Argentine ont dû souffrir, mais ils sont qualifiés pour la finale de la Copa America et affronteront le Brésil au Maracanã grâce à une victoire 3-2 aux tirs au but contre la Colombie après un match nul 1-1 à Brasilia.

L’Argentine a pris un départ rapide, marquant après seulement six minutes avec un fantastique ballon en profondeur de Giovani Lo Celso à Messi, qui a établi un nouveau record de la Copa America avec sa cinquième passe décisive du tournoi pour trouver Lautaro Martínez pour le premier match.

Comme ils l’ont fait tout au long du tournoi, l’Argentine a marqué tôt et s’est repliée pour défendre son avance, mais elle n’avait pas affronté une équipe aussi talentueuse que la Colombie et les Cafeteros se sont mis au travail, créant de nombreuses bonnes occasions, frappant le bois deux fois et forçant Emi Martínez dans quelques arrêts difficiles.

La pression a continué dans les 15 premières minutes de la seconde mi-temps, et après un long ballon de l’arrière, Luis Díaz a montré son rythme pour battre Pezzella et trouver le fond du filet pour l’égalisation.

Les 30 dernières minutes appartenaient à l’Argentine, qui a pris le contrôle du ballon et a commencé à attaquer à la recherche du vainqueur. Et ils auraient dû le gagner après une mauvaise erreur de Muñoz qui a offert le ballon à Ángel Di María, mais d’une manière ou d’une autre, Lautaro Martínez a raté l’une des chances les plus faciles de sa vie.

Il y avait une autre grande chance pour l’Argentine lorsque Di María a trouvé Messi à l’intérieur de la surface, et le capitaine a fait un tour glorieux et un tir rapide mais n’a pu frapper que le poteau.

Il n’y a pas de prolongations en Copa America, alors je suis allé directement aux tirs au but. Juan Cuadrado a marqué d’abord pour la Colombie, Messi a pris ses responsabilités et a enterré son coup de pied, puis tout était à propos d’Emi Martínez: le gardien de but d’Aston Villa est devenu un héros instantané avec d’incroyables bavardages, AF *** ING HIP THRUST et trois arrêts sur penalty, le dernier contre Cardona pour sceller l’affaire et envoyer l’Argentine à Rio.

Alors voilà : Brésil vs Argentine au Maracanã pour le titre de la Copa America. La façon dont cela devrait être. C’est encore samedi ?