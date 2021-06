Lionel Messi et l’Argentine se qualifient pour les quarts de finale de la Copa América avec une victoire contre le Paraguay

Lionel Messi et l’Argentine ont réservé une place pour les quarts de finale de la Copa América avec un match à jouer grâce à une autre victoire serrée 1-0 à Brasilia, cette fois contre le Paraguay. Messi a joué les 90 minutes et Sergio Agüero a commencé et a fait une apparition de 60 minutes.

Tout comme ils l’ont fait contre l’Uruguay vendredi dernier, l’Argentine a bien commencé avec une formation très offensive conçue pour appuyer haut sur le terrain et causer des problèmes de qualité et de mouvement. Agüero a eu la première chance mais l’a ratée, puis Messi, Di María et Papu Gómez se sont combinés pour marquer un magnifique premier but.

Et tout comme contre l’Uruguay, l’Argentine a battu en retraite et a donné le ballon à ses adversaires, cherchant à rester solide à l’arrière et parier que le Paraguay manquerait de qualité devant. C’est à peu près ainsi que le reste du match s’est déroulé, et l’Argentine est presque entrée dans la mi-temps avec une avance de deux buts, mais un but contre son camp Junior Alonso a été refusé pour un hors-jeu de Messi.

Le Paraguay est sorti avec beaucoup d’intensité en seconde période, mais son manque de vraie qualité s’est montré et Emi Martínez n’a jamais été vraiment troublé dans le but de l’Argentine. L’Albiceleste était lent et manquait de touche finale dans la contre-attaque en seconde période, et Messi avait les deux seuls tirs cadrés pour eux.

Le coup de sifflet final est venu mettre fin à une victoire de routine pour l’Argentine, qui aurait pu mieux jouer mais a obtenu les trois points, ce qui était l’objectif du match, surtout avec toutes les rotations effectuées par Lionel Scaloni.

L’Argentine a maintenant une semaine complète de repos et est de retour en action pour la finale de la phase de groupes lundi prochain contre la Bolivie, n’ayant besoin que d’un point pour terminer dans les deux premiers – et éviter le Brésil en quart de finale.