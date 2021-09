Lionel Messi et Pep Guardiola ont remporté en moyenne plus de TROIS trophées par saison à Barcelone et ont également marqué un nombre impressionnant de buts en quatre ans ensemble.

in

De vieux amis Lionel Messi et Pep Guardiola se retrouveront mardi mais en tant qu’adversaires.

Le Paris Saint-Germain de Messi affronte Manchester City de Guardiola en Ligue des champions, en direct sur talkSPORT.

De nombreux noms étoilés seront exposés dans la capitale française

Cela verra également Messi retrouver Guardiola – la paire a travaillé ensemble pendant quatre saisons au Camp Nou

Bien qu’ils soient ennemis pour ce match, il y a certainement un respect mutuel là-bas.

Et pourquoi n’y en aurait-il pas ? Messi et Guardiola ont réalisé de grandes choses en travaillant ensemble à Barcelone.

Au cours des quatre saisons de Guardiola à la tête du club, il a remporté 14 trophées dont vous pouvez voir la répartition ci-dessous.

Le trophée de Messi et Guardiola à Barcelone

2008/09 – LaLiga, Copa del Rey, Ligue des Champions

2009/10 – Liga, Supercoupe d’Espagne, Supercoupe, Coupe du monde des clubs

2010/11 – Liga, Supercoupe d’Espagne, Ligue des Champions

2011/12 – Copa del Rey, Supercoupe d’Espagne, Supercoupe, Coupe du monde des clubs

Total : 14

Un tas de buts ont également été marqués par Messi et Barcelone au cours des quatre années magiques.

Des buts à gogo pour Messi et Guardiola

*Dans toutes les compétitions

2008/09 – Buts Messi : 38, Buts Barcelone : 158

2009/10 – Buts de Messi : 47, buts de Barcelone : 138

2010/11 – Buts de Messi : 53, buts de Barcelone : 152

2011/12 – Buts Messi : 73, Buts Barcelone : 190

Il est entendu que Messi et Guardiola auraient pu retrouver City, l’un des clubs en lice pour le signer avant qu’il ne se rende au PSG.

Les deux ont continué à réussir au cours de leurs neuf années d’intervalle, cependant, le trophée de Messi n’a pas été aussi impressionnant depuis.

Barcelone est devenue de plus en plus dépendante de Messi après le départ de Guardiola et d’autres grands du Barça

Trophées Messi depuis que Guardiola a quitté Barcelone

LaLiga – 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19

Coupe du Roi – 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21

Ligue des champions – 2014/15

Supercoupe d’Espagne – 2012/13, 2016/17, 2018/19

Supercoupe – 2015/16

Coupe du monde des clubs – 2015/16

Total : 16

Encore quelques trophées au cours des neuf saisons depuis, mais c’est arrivé à un rythme beaucoup plus lent pour Messi.

Guardiola a continué à accumuler l’argenterie, remportant 17 trophées en charge du Bayern Munich et de City.

Lorsque le duo se serrera la main, et partagera sans doute une étreinte sur le terrain du Parc des Princes, tous les souvenirs des jours de gloire ultra en Catalogne reviendront.

Un de plus pour l’amour du bon vieux temps

Écoutez le commentaire complet du Paris Saint-Germain en direct sur talkSPORT, coup d’envoi à 20h.

