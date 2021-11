Lionel Messi exclu du choc de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain contre le RB Leipzig en raison d’une blessure alors que le début difficile loin de Barcelone se poursuit

Le Paris Saint-Germain a exclu Lionel Messi de son équipe de 21 joueurs en Ligue des champions pour affronter le RB Leipzig en raison de blessures aux ischio-jambiers et au genou.

Messi, qui a rejoint les géants français cet été lors d’un transfert gratuit de Barcelone, a connu un début de vie lent à Paris, n’ayant marqué qu’un seul but en championnat depuis son arrivée.

GETTY

Messi a connu un début de vie décevant au PSG

Sa forme en Ligue des champions a été bien meilleure, cependant, avec trois buts en trois matches du groupe A jusqu’à présent.

Il a été remplacé avant la mi-temps lors de la victoire 2-1 du PSG sur Lille vendredi dernier et Mauricio Pochettino a maintenant été contraint de le laisser hors du voyage en Allemagne par mesure de précaution.

Une déclaration sur le site officiel du PSG indique : « Leo Messi a une douleur aux ischio-jambiers dans sa jambe gauche et une douleur au genou suite à une contusion. »

Lundi, Messi a admis qu’il était frustré par les commentaires du président de Barcelone, Joan Laporta, selon lesquels il « espérait » jouer gratuitement dans son ancien club.

Le joueur de 34 ans a déclaré qu’il avait « fait tout ce qu’il pouvait » pour essayer de rester dans le club où il s’était fait un nom.

.

Les blessures et la mauvaise forme ont empêché Messi de jouer depuis son transfert estival

« La vérité est, comme je l’ai expliqué quand je suis parti, j’ai fait tout mon possible pour rester », a déclaré Messi à Sport.

« À aucun moment ils ne m’ont demandé de jouer gratuitement. Ils m’ont demandé de réduire mon salaire de 50% et je l’ai fait sans aucun problème. Nous étions prêts à aider davantage le club. Mon désir et celui de ma famille était de rester à Barcelone.

« Personne ne m’a demandé de jouer gratuitement, mais en même temps, les propos du président étaient inappropriés. Ça fait mal parce que je ne pense pas qu’il soit nécessaire de le dire.

«C’est comme vous prendre le ballon et ne pas accepter la responsabilité ou prendre en charge les choses. Cela fait réfléchir les gens et génère des doutes que je ne pense pas mériter.

.

Les fans du PSG aiment toujours leur nouvelle star malgré sa mauvaise forme

Messi veut revenir dans le club catalan à l’avenir car il a laissé entendre qu’il envisageait un rôle de directeur lorsqu’il prendra finalement sa retraite.

« J’ai toujours dit que j’aimerais aider le club et être utile. J’aimerais être directeur sportif à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas, ou si ce sera autre chose », a ajouté l’attaquant du PSG.

« S’il y a une opportunité, j’aimerais revenir en arrière et apporter ce que je peux parce que c’est le club que j’aime et j’aimerais qu’ils continuent à bien faire, à grandir et à être l’un des meilleurs au monde. »