Lionel Messi fait ses adieux en larmes à Barcelone

Lionel Messi a fait ses adieux en larmes à Barcelone dimanche lors d’une conférence de presse bondée et a confirmé qu’un passage au Paris Saint-Germain “est une possibilité”.

Messi, 34 ans, est devenu agent libre en juin après 21 ans d’attachement, avec des “obstacles financiers et structurels” persistants menant à l’annonce explosive de vendredi selon laquelle le renouvellement ne serait pas signé. Un incroyable 672 buts ont été marqués en 778 apparitions par l’icône argentine, avec 34 trophées remportés et six Ballon d’Or.

“C’est très difficile, je n’étais pas préparé à ça. L’année dernière, j’étais convaincu de partir, mais cette année, nous allions rester, ma famille et moi voulions continuer ici, dans notre maison », a déclaré Messi.

« Après 21 ans, je pars avec mes trois enfants catalano-argentins. Nous avons vécu dans cette ville, c’est notre maison. Je suis juste vraiment reconnaissant pour tout, tous mes coéquipiers, tous ceux qui ont été à mes côtés.

« J’ai tout donné pour ce club du premier jour de mon arrivée au dernier. Je n’aurais jamais imaginé devoir dire au revoir car je n’y avais pas pensé. Ce qui est clair, c’est que j’ai fait tout mon possible, et ils (le Barça) n’ont pas pu le faire à cause de la Liga.

“Beaucoup de choses ont été dites sur moi, mais en mon nom, nous avons fait tout ce que j’ai pu parce que je voulais rester. L’année dernière, je ne voulais pas rester et je l’ai dit. Cette année, je l’ai fait et je n’ai pas pu.

« J’adore ce club. Sans voir les fans pendant plus d’un an et demi a été très dur. Si je l’avais imaginé [his leaving speech] J’aurais imaginé le Camp Nou plein et pouvoir dire au revoir correctement.

Messi a répondu aux spéculations sur un transfert en Ligue 1 en déclarant : « Le Paris Saint-Germain est une possibilité, oui.

“Pour le moment, rien n’est confirmé, j’ai reçu beaucoup d’appels après la déclaration de Barcelone. On en parle. »

