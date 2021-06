Lionel Messi, Fernandinho, Juan Mata et Sergio Ramos parmi la liste étoilée des joueurs sans contrat en 2021 avec Man United, Chelsea et City en bénéficiant tous

in

Cet été, certains des noms les plus recherchés du football seront probablement disponibles pour rien.

Lionel Messi fait partie d’une multitude de joueurs vedettes au cours du dernier mois de leurs contrats, tandis que d’autres ont déjà réglé leur avenir.

.

Messi n’a pas encore signé de nouveau contrat avec Barcelone

Lucas Vazquez a conclu des accords avec le Real Madrid pour trois ans supplémentaires et il sera rejoint par David Alaba, qui a été signé sur un transfert gratuit du Bayern Munich.

Sergio Aguero est un autre grand nom à laisser libre alors qu’il a mis fin à son association de 10 ans avec Man City pour signer pour Barcelone.

Pendant ce temps, Georginio Wijnaldum a quitté Liverpool pour rejoindre le Paris Saint-Germain pour rien, bien qu’il soit fortement lié à Barcelone.

Mais quels autres joueurs hors contrat sont encore dans les limbes ? talkSPORT.com a sélectionné certains des meilleurs qui devraient devenir agents libres fin juin, à commencer par la légende de Barcelone Messi.

Lionel Messi : Barcelone – 33 ans

Messi était sur le point de partir l’été dernier, mais a finalement choisi de rester en Espagne.

Cependant, on pense qu’il est plus ouvert à la signature d’un nouvel accord au Camp Nou maintenant qu’il y a eu un changement de présidence.

Il serait sur le point de prolonger son séjour de 17 ans à Barcelone, mais si un revirement improbable se produisait, les options en Europe seraient le Paris Saint-Germain et Manchester City où son ancien patron, Pep Guardiola, est en charge.

. ou concédants de licence

Un déménagement à Manchester City pourrait encore se concrétiser pour Messi, qui peut quitter le Barça gratuitement s’il n’accepte pas un nouvel accord Gianluigi Donnarumma: Milan – 22 ans

Le gardien de but n’a que 22 ans, mais est un pilier entre les bâtons depuis son adolescence.

Des rapports en janvier suggéraient que Milan avait proposé à Donnarumma un accord d’une valeur pouvant atteindre 6 millions de livres sterling par an, mais aucun accord n’a été conclu entre les deux parties.

Et ce blocage apparent lors de la signature d’un nouveau contrat aurait alerté Chelsea.

Un déménagement à Stamford Bridge signifierait sûrement la fin du séjour de Kepa en Angleterre, Edouard Mendy s’épanouissant pour les Bleus depuis son départ de Rennes l’été dernier.

. – .

Donnarumma a joué pour la première fois dans l’équipe première de Milan en 2015 et est une superstar depuis l’âge de 17 ans. Ben Foster révèle son horrible bilan contre Manchester City et n’arrive pas à croire que Darren Bent ne pense pas que Sergio Aguero soit l’un des meilleurs de tous les temps en Premier League. attaquants Sergio Ramos : Real Madrid – 35 ans

Il a peut-être 35 ans, mais le capitaine du Real Madrid est toujours l’un des meilleurs à son poste – et il le sait.

Après avoir passé les 15 dernières années dans la capitale espagnole, il pense avoir gagné le droit de commander son prochain mouvement.

« J’ai gagné le droit de prendre la décision que je veux.

« Je jouerai au plus haut niveau. Sinon, je reste à la maison. Sinon, ça ne vaudrait pas le coup. Que je sois bien avec mon âge n’est pas un hasard.

Man United avait déjà été intéressé par sa signature, tandis que le PSG est également une option.

. – .

Ramos a remporté cinq titres de champion et quatre ligues des champions au cours de ses 15 années au Real Madrid dont il est également le capitaine. Jérôme Boateng : Bayern Munich – 32 ans

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a confirmé que Jérôme Boateng quitterait le club cet été.

La décision était commune et Salihamidzic espère que le défenseur central de longue date repartira avec des titres.

Ayant rejoint le Bayern en 2011, il a remporté huit titres de Bundesliga et deux Ligues des champions.

Man United a essayé de le signer en 2018 lorsque Jose Mourinho était en charge et Boateng a révélé qu’il les considérait ainsi que le PSG.

“Pas parce que je voulais quitter le Bayern Munich, par tous les moyens. Ce n’était pas une échappatoire, mais plutôt le frisson d’un nouveau défi. Je me sens complètement satisfait au Bayern, l’un des plus grands clubs du monde.

Maintenant, il va relever ce nouveau défi – et Mourinho est toujours à la recherche d’un défenseur central expérimenté.

. – .

Le défenseur central est avec le Bayern depuis son départ de Man City en 2011 Memphis Depay : Lyon – 27 ans

Après avoir perdu la course pour signer Wijnaldum au PSG, Ronald Koeman espère pouvoir attirer un autre ancien collègue néerlandais, Depay, à Barcelone.

Le Barça n’a pas réussi à remporter la Liga lors de sa première saison en charge et cherchera à renforcer son équipe sur le marché des transferts d’été.

Depay était visé l’an dernier, mais a fini par rester en France.

Si l’ancien joueur de Man United, âgé de 27 ans, est signé, ce serait une bonne affaire avec Eric Garcia qui se joint déjà à un transfert gratuit de Man City.

.

Depay a reconstruit sa carrière en France après avoir quitté Man United en 2017 et a été poursuivi par Barcelone Patrick van Aanholt : Crystal Palace – 30 ans

Van Aanholt a été connu pour ses qualités offensives plutôt que défensives tout au long de sa carrière.

Il travaille pour Crystal Palace depuis janvier 2017, mais devrait bientôt se retrouver en fin de contrat.

Avec l’émergence du jeune arrière gauche Tyrick Mitchell, le temps de jeu de Van Aanholt était limité vers la fin de la saison 2020/21.

Et la forme de Mitchell pourrait jouer un rôle dans le choix de Crystal Palace d’offrir un nouveau contrat à Van Aanholt, qui a été lié à Galatasaray.

.

Van Aanholt est actuellement avec les Pays-Bas pour l’Euro 2020 Juan Mata : Manchester United – 33 ans

Mata serait en pourparlers avec Manchester United au sujet d’un nouveau contrat.

Cependant, le joueur de 33 ans n’a commencé que six matches de Premier League la saison dernière et pourrait chercher ailleurs dans le but d’améliorer son temps de jeu.

Mata est l’un des joueurs les plus expérimentés du vestiaire de Manchester United, ce qui pourrait entrer dans la réflexion d’Ole Gunnar Solskjaer lorsqu’il décidera de le garder ou non.

.

Mata est un joueur de Man United depuis 2014 Fernandinho: Man City – 36 ans

Fernandinho est une légende moderne de Man City avec quatre triomphes en Premier League au cours de ses huit années au club.

Le temps de jeu du joueur de 36 ans a diminué au fil des ans, notamment depuis l’arrivée de Rodri en 2019.

Mais il est toujours resté un rouage essentiel pour l’équipe de Pep Guardiola dans les coulisses.

Des rapports ont affirmé qu’il était en pourparlers sur une prolongation d’un an avec Man City, mais il n’a pas encore conclu de nouvel accord.

.

Fernandinho est le capitaine de Man City David Luiz: Arsenal – 34 ans

Le séjour de deux ans de Luiz avec Arsenal est terminé.

Le joueur de 34 ans était un titulaire régulier dans la défense de Mikel Arteta et a aidé les Gunners à remporter la FA Cup lors de la campagne 2019/20.

Luiz avait été lié à un transfert au club brésilien Flamengo, mais il n’aurait pas été en mesure de parvenir à un accord avec eux.

.

Luiz ne manquera pas de prétendants cet été Hakan Calhanoglu : AC Milan – 27 ans

Calhanoglu devrait quitter l’AC Milan à la fin du mois après avoir échoué à se mettre d’accord sur un nouveau contrat.

Il a été affirmé que le milieu de terrain turc était pris pour cible par Arsenal, qui n’a pas réussi à recruter Emi Buendia, liée à Aston Villa, plus tôt cette semaine.

Calhanoglu, qui était auparavant une cible pour Man United, est connu pour sa créativité et sa capacité à marquer des buts à distance.

.

L’AC Milan de Calhanoglu est incertain avec Arsenal évoqué comme destination possible Danny Rose: Tottenham – 30 ans

Tottenham a fait ses adieux à Danny Rose dans une vidéo émouvante la semaine dernière après 14 ans de service.

Rose a été gelée par l’ancien patron des Spurs Jose Mourinho et n’a pas fait une seule apparition la saison dernière.

Malgré son manque de temps de jeu au cours de la dernière année, Rose, qui a remporté 29 sélections en Angleterre, aura probablement encore beaucoup de choses dans le réservoir à l’âge de 30 ans.

GETTY

Rose cherchera à prouver à ses sceptiques qu’il peut encore jouer à un niveau élevé