Lionel Messi jouera contre la Juventus au Trophée Joan Gamper

Lionel Messi signera très bientôt son nouveau contrat avec le FC Barcelone, peut-être aujourd’hui, et sera disponible pour jouer contre la Juventus lors du match du Trophée Joan Gamper. Ce sont les dernières nouvelles en provenance d’Espagne alors que la Liga s’apprête à accepter une grosse injection de liquidités d’une société d’investissement en échange d’une participation dans la ligue.

Le Trophée Gamper, une coupe amicale destinée à être le lever de rideau des Catalans pour la saison, devient une nouvelle rencontre entre deux des meilleurs footballeurs de l’histoire, Messi et Cristiano Ronaldo. Il aura lieu ce dimanche.

Cependant, on ne savait pas au départ si Messi aurait lieu car son contrat avec Barcelone avait expiré. Le club avait du mal à enregistrer ses joueurs selon les règles du plafond salarial de la Liga, rendant le tout très nébuleux.

L’investissement de CVC Capital Partners dans le football espagnol permettra à Barcelone d’inscrire Messi confortablement alors qu’il accepte une baisse de salaire de 50%. Il est entendu que tout est convenu entre Messi et le club, et seules la signature et l’annonce officielle sont requises à ce stade.

Le joueur lui-même atterrit actuellement à Barcelone depuis la dernière étape de ses vacances, à Ibiza. Il devrait prononcer son traditionnel discours avant le match de Gamper en tant que capitaine de l’équipe.

Ronaldo a également été lié à un éloignement de Turin, même s’il fera presque certainement toujours partie de la Juventus au moins au moment où le trophée Gamper sera joué.