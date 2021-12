Lionel Messi jouera en Premier League, Newcastle dépensera plus de 100 millions de livres sterling en janvier et sera relégué et Harry Kane rejoindra Man City

2022 approche à grands pas et après une année sportive folle, beaucoup se tournent vers les possibilités qui s’offrent à nous l’année prochaine dans le football après une année 2021 imprévisible.

Lionel Messi a quitté Barcelone lors d’un choc au PSG cet été, mais un transfert en Premier League en 2022 est tout à fait probable selon les prédictions de Betfair.

.

Messi commence enfin à s’installer à Paris après un démarrage lent

BETFAIR – REMBOURSEMENT EN ESPÈCES JUSQU’À 50 £*

Après un solide départ dans la pirogue d’Old Trafford, Ralf Rangnick est le favori 6/4 pour être le manager de United pour leur premier match de la saison 2022/23.

Le nouveau patron de Manchester United est toujours embauché par intérim avec une option de prolongation après cette saison, mais après un match nul avec Newcastle, la pression est déjà montée.

Lionel Messi a le 8/11 pour quitter le Paris Saint-Germain et le 5/2 pour rejoindre un club de Premier League dans ce qui serait un revirement rapide après son départ capital de Barcelone.

Son séjour en France n’a pas exactement répondu aux attentes et après les rumeurs de son arrivée possible en Angleterre cet été, ils sont de retour après son séjour à Paris.

L’Angleterre a également des chances incroyables de remporter la Coupe du monde contre l’Allemagne à 1966/1 avec Harry Kane marquant un hattrick pour aider à décider de la finale.

Betfair a produit une gamme de prévisions de football pour 2022, du football anglais de haut niveau à l’échelle mondiale.

Prédictions de Premier League Pierre-Emerick Aubameyang quittera Arsenal : 2/5Newcastle relégué : 1/2Messi quittera le PSG : 8/11Harry Kane rejoindra Man City : 6/4Ralf Rangnick sera nommé manager permanent de Manchester United : 6/4Mikel Arteta et Pierre-Emerick Aubameyang quitteront Arsenal : 2/1 Newcastle dépensera plus de 100 millions de livres sterling en janvier et sera relégué : 5/2Lionel Messi rejoindre un club de Premier League : 5/2Jose Mourinho retournera en Premier League : 7/2Lionel Messi à retour à Barcelone : 9/2Erik ten Hag sera nommé entraîneur de Manchester United : 13/2Brendan Rodgers sera nommé entraîneur de Manchester United : 14/1Cristiano Ronaldo prendra sa retraite du football : 25/1

Arteta a déchu Aubameyang de son poste de capitaine après une « violation disciplinaire » ce mois-ci

Le porte-parole de Betfair, Sam Rosbottom, a déclaré : « Cela devrait être un grand 2022 dans le monde des transferts et des nominations à la direction, avec Pierre-Emerick Aubameyang qui a la chance de quitter Arsenal à 2/5. Lionel Messi est un autre pressenti pour quitter son club, il a 8/11 pour quitter Paris et seulement 5/2 pour rejoindre un club de Premier League.

«La saga des transferts de 2021 était Harry Kane et son avenir, cela devrait se poursuivre jusqu’en 2022 et le capitaine anglais est 6/4 à signer pour Man City.

« Pendant ce temps, du côté des managers, 2021 a connu de nombreux changements, avec la refonte complète des opérations de football de Man United. L’actuel manager par intérim Ralf Rangnick est invaincu jusqu’à présent et par conséquent, il est le favori 6/4 pour être le patron de Man United au début de la saison prochaine.

Vainqueur de la Premier League

Man City remporte la Premier League : 3/10Liverpool remporte la Premier League : 7/2Chelsea remporte la Premier League : 11/1

Après un énorme mois de décembre rempli de matchs, Man City est toujours un grand favori pour remporter la ligue cette année alors qu’ils ont avancé devant Liverpool et Chelsea à l’approche de la nouvelle année.

L’équipe de Pep Guardiola a marqué un nombre incroyable de buts ce mois-ci seulement et semble prête à poursuivre sa forme galopante dans la seconde moitié de la saison.

Les prédictions de Betfair pour la Ligue des champions pour 2022

Vainqueur de la Ligue des champions

Man City : 11/4Bayern Munich : 7/2Liverpool : 11/2Chelsea : 7/1PSG : 9/1Ajax : 12/1Real Madrid : 16/1Man United : 18/1

Les champions 2021 de Chelsea sont un énorme 7/1 pour le remporter cette saison après le succès de City, du Bayern et de Liverpool qui semblent être les prétendants les plus difficiles à surpasser.

Le porte-parole de Betfair, Sam Rosbottom, a déclaré: « Après une forme dominante, il n’est pas surprenant de voir Man City comme le favori rouge 3/10 pour conserver avec succès son titre de Premier League. Liverpool est l’équipe la plus susceptible de les attraper selon les parieurs, l’équipe de Jurgen Klopp a remporté le championnat 7/2, tandis que Chelsea a une fiche de 11/1 après une baisse de forme inhabituelle.

« 2022 a vu les équipes anglaises dominer les compétitions européennes, et il semble que 2022 sera à peu près la même chose. Man City de Pep Guardiola est légèrement favori à 11/4 pour soulever un tout premier trophée de la Ligue des champions, le Bayern Munich étant talonné de près à 7/2. Liverpool compte également sur des parieurs à 11/2, tandis que les titulaires actuels, Chelsea, sont à 7/1 pour conserver leur couronne européenne. »

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Conditions générales : placez 5 paris sportifs de 10 £ sur le football et récupérez de l’argent en espèces en cas de perte. Le remboursement maximum par pari éligible est de 10 £, x5 remboursements disponibles. Des restrictions de paiement s’appliquent. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.