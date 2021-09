Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar et Kevin De Bruyne s’affrontent dans un affrontement alléchant en Ligue des champions, mais ça n’a pas toujours été comme ça pour le Paris Saint-Germain et Man City

in

Le billet le plus chaud d’Europe est au Parc des Princes mardi soir alors que le Paris Saint-Germain affronte Manchester City dans un affrontement alléchant en Ligue des champions.

Un certain nombre de stars de haut niveau seront à l’affiche dans la capitale française et vous pouvez écouter les commentaires complets du match en direct sur talkSPORT.

.

Jack Grealish a fait ses débuts de rêve en Ligue des champions alors que Man City a battu le RB Leipzig à l’Etihad lors de la première journée

.

Mais loin du PSG et potentiellement contre Neymar et Messi représentera un test beaucoup plus sévère

Il n’est pas tout à fait clair si Lionel Messi se sera remis à temps d’une blessure au genou, mais s’il est en forme, il jouera sûrement.

Messi n’est que la pointe des profondeurs des talents qui seront exposés – le PSG compte également Neymar et Kylian Mbappe à l’avant.

Pep Guardiola a beaucoup de meilleurs joueurs à appeler dans son équipe de Man City, dont Kevin De Bruyne, Jack Grealish et Raheem Sterling pour n’en nommer que quelques-uns.

Les deux équipes, qui doivent leur récent succès à leur énorme puissance financière, se sont affrontées pour la dernière fois en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière. Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi pour eux.

.

Guardiola entraînait Messi à Barcelone lorsque City jouait au PSG pour la première fois

Il était une fois, ils se sont affrontés en phase de groupes de la Coupe UEFA. L’affrontement a eu lieu en décembre 2008, trois mois après la prise de contrôle soudaine de la ville par Sheikh Mansour, qui les a vus pincer Robinho à Chelsea.

Le Brésilien n’a pas participé à ce match, les deux équipes alignant sans surprise des formations beaucoup plus modestes que ce qu’elles seront mardi.

City, dirigé par Mark Hughes à l’époque, a créé des personnalités comme Vincent Kompany, Pablo Zabaleta et Joe Hart, qui deviendront plus tard des acteurs clés du premier triomphe du club en Premier League et au-delà.

Les goûts de Tal Ben Haim, Richard Dunne et Jo étaient également dans le onze de départ pour City.

.

Dunne vs Mateja Kezman n’est guère le choc des titans

.

Mamadou Sakho a été chargé de gérer les prouesses offensives de Jo

.

Un jeune Hart avait remplacé Kasper Schmeichel en tant que gardien de premier choix de City et allait devenir le n ° 1 de l’Angleterre.

Zabaleta a rejoint City quelques jours avant le rachat de Mansour

Tout comme Kompany, qui allait devenir une légende du club

Les Qataris n’ont repris le PSG qu’en 2011, donc l’équipe française avait un nombre limité de joueurs de haut niveau. A 35 ans, Claude Makelele était leur star la plus connue dans la formation.

L’ancien coéquipier de Makelele à Chelsea, Mateja Kezman, a commencé à l’avant tandis que Mamadou Sakho, qui serait un joueur de Liverpool cinq ans plus tard, a également joué.

Après avoir terminé vierge de tout but, le match de groupe de la Coupe UEFA s’est bel et bien perdu dans les annales des matches classiques de la compétition européenne.

Espérons une issue différente cette fois.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici