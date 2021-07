Lionel Messi, leader des chances de remporter le Ballon d’Or après sa magistrale Copa América

in

12/07/2021 à 16h52 CEST

Ronald Gonçalves

Il a finalement réussi. Après plus de 15 ans à porter la veste albiceleste, Lionel Messi a réussi à mener l’Argentine à son premier titre depuis des décennies, enlevant l’épine qui supposait avoir perdu quatre finales consécutives au cours des dernières décennies. Grâce à cela, s’ajoutant à une saison remarquable en nombre avec le Barcelone, la star argentine est, une fois de plus, candidat principal au Ballon d’Or selon les quotas.

En ce sens, étant le meilleur buteur et meilleur supporter de la Copa América, un tournoi qui a également remporté le prix de Meilleur joueur, Messi a abouti à de meilleures estimations concernant les contreparties de la nature de Harry Kane, tombé en finale de la Eurocoupe face à Italie, Oui Kylian Mbappé, qui n’a pu aller au-delà des quarts de finale de la compétition européenne. Même de grands noms comme Cristiano Ronaldo Oui Robert Lewandowski Ils ont pris du retard sur l’Argentin, qui se rapproche de plus en plus de son septième prix en ce qui concerne ledit prix.

CANDIDATS AU BAL D’OR 2021

Voici donc les chances des 10 meilleurs prétendants au Ballon d’Or 2021 :

Lionel Messi: 1,5€.Harry Kane: 5,5€.Kylian Mbappé: 7€.Robert Lewandowski: 7€.Cristiano Ronaldo: 9€.N’Golo Kanté: 9€.Neymar: 10€.Rahim Sterling : 11 euros.Ciro Immobile: 15€.Kevin De Bruyne: 17€.