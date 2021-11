Lionel Messi lié au transfert à Barcelone après seulement trois mois d’absence en raison d’un début de vie décevant au Paris Saint-Germain

Bien qu’il ne soit parti que cet été, Lionel Messi est déjà lié à un retour à Barcelone après un début de carrière décevant au Paris Saint-Germain.

La superstar argentine a quitté le Barça en tant qu’agent libre cet été après 21 ans au club, rejoignant les géants de la Ligue 1 pour un contrat de deux ans avec l’option d’un troisième.

.

Messi a eu du mal au Parc des Princes jusqu’à présent cette saison

Mais, moins de six mois après le début de ce contrat, il y a déjà eu des appels pour que Messi retourne au Camp Nou.

Marca rapporte que Victor Font, le candidat à la présidentielle qui est arrivé deuxième derrière Joan Laporta aux élections du Barça en 2021, a exhorté le club à signer à nouveau l’attaquant.

« Son départ méritait d’être par la porte d’entrée », a déclaré Font sur RAC-1.

« A partir de ce moment, le club devrait réfléchir à la façon dont Messi pourrait revenir à Barcelone en 2023. »

.

Le Barça manque Messi, alors qu’il occupe la neuvième place de la Liga

Des problèmes de forme physique et une blessure au genou signifient que Messi n’a disputé que cinq matches de championnat pour le PSG jusqu’à présent cette saison, et n’a pas encore inscrit de but ou de passe décisive pour l’équipe de Mauricio Pochettino en Ligue 1.

Cependant, le maestro argentin a connu une meilleure fortune en Ligue des champions, montrant sa qualité avec trois buts en trois matchs.

Le joueur de 34 ans a récemment fait part de son intention de retourner au Barça à la fin de son séjour au PSG, évoquant un éventuel rôle hors du terrain avec le club catalan.

Mais maintenant, des rapports affirment que cela pourrait peut-être être plus tôt que ce qu’il pensait au départ et nous n’avons peut-être pas vu le dernier de Messi en action sous un maillot de Barcelone.

« J’ai toujours dit que j’aimerais aider le club et être utile », a déclaré Messi dans une interview avec Sport.

Messi et le nouveau patron du Barça Xavi ont eu une excellente relation sur le terrain

« J’aimerais être directeur sportif à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas, ou si ce sera autre chose.

« Si l’occasion se présente, j’aimerais revenir en arrière et apporter ce que je peux car c’est le club que j’aime et j’aimerais qu’ils continuent à bien faire, [to continue] grandir et être l’un des meilleurs au monde.

Et avec l’ancien coéquipier et capitaine de Messi, Xavi, désormais manager des géants de la Liga, peut-être qu’un accord pour le retour de la légende du club n’est pas complètement hors de question…