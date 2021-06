Lionel Messi marque alors que l’Argentine fait match nul contre le Chili en éliminatoires de la Coupe du monde

Une semaine avant le début de la Copa América 2021, Lionel Messi et l’Argentine ont pris le terrain à Santiago del Estero pour affronter le Chili lors des éliminatoires de la Coupe du monde, et la superstar de Barcelone est passée très près d’une soirée parfaite mais n’a finalement pas pu mener son équipe à une victoire à domicile.

Messi a donné l’avantage à l’Argentine après que Lautaro Martínez a été renversé par Maripán à l’intérieur de la surface, et le capitaine a calmement envoyé Claudio Bravo dans le mauvais sens et a passé le ballon à la maison :

Le Chili a égalisé 15 minutes plus tard grâce à Alexis Sánchez, puis Messi a eu deux énormes opportunités de donner l’avantage à son pays. Le premier est arrivé juste avant la mi-temps avec un coup franc, et Leo l’a parfaitement placé dans le coin supérieur uniquement pour que Claudio Bravo apparaisse de nulle part et fasse un arrêt incroyable :

La seconde mi-temps a été un va-et-vient intense mais il n’y avait pas beaucoup d’occasions pour les deux côtés, mais Messi a eu un autre coup franc dans une excellente position avec 10 minutes à jouer. Cette fois, il n’a laissé aucune chance à Bravo et a de nouveau visé le coin supérieur, mais n’a pu toucher que la barre transversale :

Malgré le match nul 1-1 à domicile, l’Argentine reste invaincue en cinq matches de qualification jusqu’à présent et occupe la deuxième place derrière le leader brésilien. Messi et Co. disputeront un autre match de qualification difficile sur la route contre la Colombie mardi prochain, puis rencontreront à nouveau le Chili lors du match d’ouverture de la Copa América.

Messi était le meilleur joueur sur le terrain jeudi soir et aurait dû réussir un triplé, mais comme c’est souvent le cas lorsqu’il joue avec l’Argentine, les dieux du football international ne semblent pas beaucoup l’aimer.