Lionel Messi marque deux buts, dont le penalty de Panenka pour sauver la victoire du PSG en Ligue des champions contre le RB Leipzig, mais le penalty manqué de Kylian Mbappe laisse Neymar la tête dans les mains

Un doublé de Lionel Messi a vu le PSG transformer un déficit de 2-1 en une victoire 3-2 en Ligue des champions contre le RB Leipzig mardi soir.

Cependant, les choses n’étaient pas toutes roses au coup de sifflet final alors que Kylian Mbappe a raté un penalty tardif et a laissé Neymar la tête dans les mains alors qu’il regardait depuis les tribunes.

BT Sport

Messi a inscrit le but vainqueur pour le PSG – son deuxième de la soirée

La soirée a bien commencé pour le PSG avec Mbappe leur donnant l’avantage après seulement neuf minutes.

Juste avant la demi-heure, Andre Silva a égalisé le match.

Lorsque Nordi Mukiele a donné à Leipzig une avance à la 57e minute, des gros titres étaient déjà prévus, ce qui remettrait une fois de plus en question l’attaque française du Galactico.

Avant les 25 dernières minutes contre Leipzig, Messi n’avait marqué qu’un seul but depuis sa signature pour le PSG.

BT Sport

Mbappe a fait signe à Messi de tirer le penalty dès qu’il l’a gagné

Il a doublé ce décompte avec un tap-in pour ramener le PSG après avoir été mis en place par Mbappe.

Et puis, sept minutes plus tard, Mbappe a remporté un penalty et a eu la chance de marquer un but gagnant.

Le jeune français a immédiatement pointé du doigt Messi, qui est intervenu et a pris le coup de pied.

Malgré toute la pression, il a exécuté une Panenka exquise pour arracher les trois points du PSG.

BT Sport

Mbappe a été vidé par sa miss

BT Sport

Neymar a mis sa tête dans ses mains

Il y avait une opportunité pour la gloire française quand ils ont reçu un deuxième penalty dans le temps additionnel.

Cette fois, Mbappe a intensifié, mais a skié sa frappe bien au-dessus de la barre transversale.

Neymar avait la tête dans les mains alors qu’il regardait depuis les tribunes après avoir raté son match en raison d’une blessure.

Quoi qu’il en soit, le match s’est terminé 3-2 contre le PSG.