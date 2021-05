Lionel Messi marque le 50e but sur coup franc pour Barcelone alors qu’il reste dans la course au titre de la Liga, tandis que Cristiano Ronaldo obtient un doublé rapide pour donner un répit au patron de la Juventus sous pression, Andrea Pirlo

Au milieu de toutes les scènes folles de Manchester, il y avait un réel sentiment de normalité dans le football sur le continent.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, sans doute les deux plus grands joueurs du football, ont figuré deux fois sur la feuille de match en remportant des victoires pour leurs clubs respectifs, Barcelone et la Juventus.

Pas pour la première fois, Messi et Ronaldo étaient les stars de la série

Le duo a fait ce qu’ils ont fait tant de fois au cours de leur brillante carrière en traînant leurs équipes vers la victoire.

Les enjeux étaient élevés pour Messi and co pour leur affrontement en Liga à Valence, car l’échec de la victoire les ferait perdre du terrain sur le leader de l’Atletico Madrid.

Et cela n’allait pas bien pour le Barça lorsque l’ancien défenseur d’Arsenal, Gabriel Paulista, a donné l’avance à Valence. Assez, c’était assez en ce qui concerne Messi.

Messi a égalisé à bout portant quelques instants après que son penalty a été sauvé. Antoine Griezmann a ensuite mis le Barça 2-1 en avant.

Le deuxième but de Messi était juste fascinant

Le contrat de Messi avec Barcelone expirera en juin

Le deuxième de l’Argentin était quelque chose que vous vous attendez juste à voir de Messi, mais il était tout de même magnifique car il a réussi un coup franc sur le poteau à environ 25 mètres du but. Le but, le 50e de Messi sur un coup franc pour son club, s’est avéré décisif alors que le Barça manquait 3-2 vainqueurs.

La Juve de Ronaldo avait moins à jouer car son emprise au sommet du football italien a été relâchée plus tôt dimanche, l’Inter Milan étant confirmé comme champion de Serie A.

Mais la qualification en Ligue des champions n’est en aucun cas garantie avec seulement deux points séparant la deuxième de la cinquième place, tandis que la Lazio, sixième, ne devrait pas non plus être radiée.

Il est entendu que l’entraîneur Andrea Pirlo était sous pression, mais son joueur vedette lui a peut-être fait gagner du temps avec deux buts dans les dix dernières minutes alors que la Juventus avait perdu 2-1 à l’Udinese.

Ronaldo a creusé la Juve dans un trou

A-t-il sauvé l’emploi (gauche) de Pirlo?

L’équipe locale a pris rapidement les devants alors que l’entraînement de Nahuel Molina se tortillait à travers Wojciech Szczesny.

La Vieille Dame a reçu une bouée de sauvetage car elle a reçu une pénalité lorsque le coup franc de Ronaldo a été bloqué par le bras de Rodrigo de Paul. Les Portugais ne se sont pas trompés sur le coup de pied qui en a résulté.

Et c’était 2-1 Juve six minutes plus tard grâce au grand homme à nouveau, Ronaldo rentrant chez lui sur le centre profond d’Adrien Rabiot.