Lionel Messi marque l’étonnant pour que Barcelone devienne le premier joueur de l’HISTOIRE à marquer plus de 20 buts pendant 13 saisons consécutives

Lionel Messi n’a pas encore fini, Mesdames et Messieurs.

La superstar de Barcelone a marqué son deuxième étourdissement en une semaine pour donner à son équipe l’avantage en seulement 13 minutes contre Huesca.

Après avoir récupéré le ballon lui-même dans la moitié de terrain adverse, le joueur de 33 ans a décoché un tir parfait d’un pouce dans le coin supérieur pour laisser le gardien de but sans aucune chance.

C’était le deuxième but de classe mondiale du magicien argentin en seulement sept jours – et cela signifie qu’il est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer plus de 20 buts en une saison pour la TREIZIÈME saison consécutive.

La semaine dernière, Messi a marqué un coup de foudre absolu contre le Paris Saint-Germain alors qu’il sortait de la Ligue des champions avec un déficit global de 5-2.

Vous pouvez regarder le but incroyable de Messi contre Huesca, ci-dessous …

Cristiano Ronaldo et Messi dominent le football mondial depuis plus d’une décennie, mais beaucoup pensent que nous pourrions assister à un changement de garde.

Ils évoluent tous les deux dans des équipes en difficulté en championnat, alors qu’ils n’ont pas été aussi prolifiques sur la scène européenne ce trimestre.

Cependant, ils ne descendent pas sans combat, car tous deux figurent toujours parmi les meilleurs buteurs de leurs ligues.

Ronaldo, qui est en tête du classement des scores de Serie A, a réussi un triplé dimanche alors que la Juventus battait Cagliari 3-1.

Erling Haaland, 20 ans, et Kylian Mbappe, 22 ans, semblent être les rivaux nécessaires pour reprendre le flambeau du duo.