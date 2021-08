Lionel Messi monte à bord d’un avion à l’aéroport El Prat de Barcelone après avoir conclu un accord avec le PSG d’une valeur de 25 millions de livres sterling par an

in

Lionel Messi est monté à bord d’un jet privé à l’aéroport El Prat de Barcelone pour se rendre en France et signer un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain.

Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or arrivera mardi après-midi pour sceller son transfert vers les géants de la Ligue 1 et mettre le stylo sur papier sur son accord, d’une valeur de 25 millions de livres sterling après impôts.

Arrivé avant lui, le père du joueur, Jorge, a déclaré aux journalistes : “Oui, mon fils va signer au PSG aujourd’hui.”

On pense que le club se prépare pour un dévoilement officiel mercredi dans la capitale française.

Il est entendu que l’Argentin avait des offres ailleurs, mais a choisi le PSG – qui a la possibilité de le garder pour une troisième année.

Messi recevra également un bonus de signature de 25 millions de livres sterling du club, après avoir officiellement mis fin à son association de 21 ans avec Barcelone lors d’une conférence de presse en larmes dimanche matin.

Le blaugrana semblait avoir fait assez pour convaincre l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football de rester cinq ans supplémentaires, au détriment de 50% de son salaire.

Cependant, le club a annoncé jeudi dernier que des “obstacles financiers et structurels” signifiaient que l’accord était incomplet et faisait de Messi l’agent libre le plus lucratif de l’histoire du football.

@antonelaroccuzzo (Instagram)

Messi a été photographié par sa femme Antonela Roccuzzo à bord d’un jet privé mardi

Le joueur de 34 ans a révélé qu’il avait essayé de faire tout ce qu’il pouvait pour rester avec le Barça, mais les règles de la Liga sur les dépenses des clubs signifiaient que même une réduction de salaire drastique n’était pas suffisante pour le garder là-bas.

Bien qu’il ait demandé à partir il y a 12 mois, Messi est maintenant sur le point de signer pour le PSG et de s’unir avec l’ancien coéquipier Neymar et son compatriote Mauricio Pochettino à Paris.

Pendant son séjour aux côtés de la superstar brésilienne, Messi a remporté la Ligue des champions, deux titres de Liga et trois Copas del Rey.

