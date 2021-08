Lionel Messi ne parvient pas à conclure un nouvel accord avec Barcelone

in

Dans peut-être l’actualité de l’été, Lionel Messi ne sera officiellement plus un joueur de Barcelone. Malgré la fin de son contrat, on pensait que l’Argentin mettrait un stylo sur papier sur un nouvel accord. Cependant, il est apparu depuis, comme l’a confirmé Barcelone, que Messi n’a pas réussi à conclure un nouveau contrat et a quitté le club.

La nouvelle a fait sauter la fenêtre de l’été en grand. Oubliez le reste des candidats au chant de l’été car, quel que soit l’endroit où Lionel Messi se retrouvera, il remportera ce prix. Pendant ce temps, Barcelone se retrouve sans sa superstar ; sans l’homme qui en porte la responsabilité ; sans leur lueur d’espoir.

Impact sur la Liga

La nouvelle n’a pas seulement un impact sur Barcelone, mais aussi sur l’ensemble de l’Espagne. Messi est l’attraction principale. Enlevez ça, et quoi ou qui d’autre est là pour les neutres. Les chiffres d’audience de la ligue et, par conséquent, les revenus qui en découlent, vont chuter d’une manière jamais vue auparavant.

Lorsque vous recherchez une star même proche du calibre de Messi, les seuls joueurs qui apparaissent sont Luka Modric, Karim Benzema et Luis Suarez. Et, bien qu’ils soient tous les meilleurs joueurs, aucun d’entre eux ne se rapproche de Messi, c’est juste un fait.

Ce sera très intéressant de voir où va finir l’Argentin. Manchester City semble susceptible de dépenser de l’argent sur les talents anglais cet été, mais le PSG pourrait encore en avoir beaucoup en banque. Peu importe qui il rejoindra, ils seront les favoris pour à peu près tous les honneurs qu’ils pourront gagner.

Barcelone, cependant, pourrait se retrouver sans le titre de la Liga une fois de plus. Ils ont bien recruté cet été, mais leur non-respect du plafond salarial de la Liga les a vus se tirer une balle dans le pied.

