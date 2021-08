Lionel Messi ne serait pas le bienvenu à Manchester United, insiste un fan, qui prétend bizarrement que la légende de Barcelone “ne piraterait pas la Premier League et Cristiano Ronaldo non plus”

Alors que la course à la signature de Lionel Messi commence, Manchester United semble être de sérieux outsiders.

Ce qui est tout aussi bien, car le fan de Richard les Diables rouges estime que l’Argentin ne serait pas en mesure de pirater la Premier League.

Messi est lié à un passage en Premier League

Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, est disponible gratuitement après avoir échoué à conclure un nouveau contrat avec Barcelone, Manchester City ou le Paris Saint-Germain étant sa destination la plus probable.

Le joueur de 34 ans est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire du football, marquant 672 buts en 778 matchs en Espagne, mais ce n’est pas suffisant pour Richard.

À la stupéfaction de Hugh Woozencroft et de l’hébergement de Cameron Jerome, il a déclaré à talkSPORT : « Ne me racontez pas de conneries sur la venue de Messi à United, il ne piratera même pas la Premier League, c’est pourquoi il n’est pas venu avant maintenant !

« La Premier League est trop rapide et trop physique pour des gens comme Messi.

Messi a montré la saison dernière qu’il avait encore beaucoup à offrir

« Il se pavane en Espagne et laisse les joueurs lui courir dessus. »

Bien sûr, Messi possède un record incroyable contre des équipes anglaises en Ligue des champions, marquant 26 fois en 34 matches – mais qui se soucie des faits ?

Cristiano Ronaldo a remporté le Ballon d’Or pendant son séjour à Old Trafford et Richard ne pense pas non plus qu’il pourrait le pirater.

Ronaldo était plutôt bon à United – pour le moins

“Ronaldo l’a fait dans le bon sens, car il l’a d’abord essayé en Premier League et ne pouvait pas le pirater, alors il est allé à l’étranger”, a-t-il ajouté.

«Il a appris le jeu et a acquis sa popularité, puis l’a emmené à l’étranger.

“Vous ne pouvez pas l’amener de l’étranger en Premier League. Si Messi jouait un faux neuf pour City, le premier match lui donnerait un coup de pied en l’air et il ne voudrait pas le savoir.

« C’est trop fort pour lui.

