Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe “peu impressionnant” jouant ensemble au Paris Saint-Germain jusqu’à ce que Mauricio Pochettino ait dit qu’il avait un “travail difficile” pour garder les stars heureuses

in

Le Paris Saint-Germain a sans doute eu la meilleure fenêtre de transfert de tous les clubs d’Europe, ramassant une multitude de stars sur des transferts gratuits, mais leur début de saison n’a pas été à la hauteur des attentes.

Lionel Messi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma ont tous rejoint pour rien pour compléter leur équipe étoilée.

.

Messi a joué trois matchs pour le PSG, mais n’a pas encore marqué

Les fans salivaient à la perspective de voir Messi aux côtés de Neymar et Kylian Mbappe en attaque.

Le trio a commencé deux matchs ensemble, et ils ont été décevants ensemble.

Leur affrontement en milieu de semaine de la Ligue des champions avec le Club de Bruges s’est soldé par un match nul 1-1, avec Ander Herrera marquant, alors qu’ils avaient besoin d’un but de dernière minute de Mauro Icardi pour battre Lyon dimanche.

Le manager Mauricio Pochettino a même remplacé Messi, ce qui a attiré un regard furieux de l’Argentin.

.

Mbappe et Neymar ont été rejoints par Messi, mais ils ne tirent pas encore

Le PSG a remporté ses six matchs de Ligue 1 jusqu’à présent cette saison, mais cela est loin d’avoir tout dit.

Herrera est co-meilleur buteur avec Kylian Mbappe avec quatre buts tandis qu’Icardi en a trois et Idrissa Gueye en a deux.

Neymar a inscrit son premier but de la saison contre Lyon dimanche, tandis que Messi n’a pas encore trouvé le fond des filets.

.

Messi n’était pas très heureux d’être enlevé par Pochettino

Évaluant les trois premiers au PSG jusqu’à présent, l’expert du football européen Andy Brassell a déclaré à talkSPORT: “Kylian Mbappe s’est blessé au pied non pas une, mais deux fois lors du match contre le Club de Bruges en Ligue des champions plus tôt cette semaine, qui était la première fois que les trois d’entre eux ont joué ensemble.

“Beaucoup de gens réfléchis qui se demandaient comment Pochettino intégrerait cela dans son style préféré de football pressé, beaucoup de leurs craintes se sont réalisées lors de ce match en Belgique.

“Ce n’était pas une bonne performance de Paris Saint-Germain, et dimanche ils s’en sont aussi sortis.”

.

Le PSG a un record à 100% en Ligue 1, mais cela ne dit pas toute l’histoire

Il a ajouté: “Ces deux matchs que les trois grands ont joués ont été des performances vraiment peu impressionnantes du PSG.

« On pourrait dire que Lyon était l’équipe légèrement meilleure et a joué un très bon match.

“Même avec Paris qui s’est beaucoup amélioré par rapport à ce match de la semaine contre le Club de Bruges, ce qui était une très mauvaise performance de leur part.

« Bruges a eu la chance de les battre et ils ont déjà battu de bonnes équipes en Ligue des champions et ont remporté le championnat de Belgique de loin au cours des deux dernières saisons.

« Néanmoins, ce sont les champions de Belgique et non les champions d’Allemagne ou d’Espagne et remplis d’une galaxie de superstars comme le Paris Saint-Germain.

“C’est le problème auquel Pochettino est confronté à une situation où il n’y a aucune excuse lorsque vous ne produisez pas les performances et ne gagnez pas.”

.

Pochettino est sous pression pour livrer cette saison

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici

Pochettino sera sous pression pour livrer à la fois en Ligue 1 et en Ligue des champions, après avoir été battu au titre par Lille la saison dernière.

Leur prochain match de Ligue des champions sera contre Man City, finaliste de l’année dernière.

Brassell a déclaré: “Pour en revenir au look de Messi et à la sélection de l’équipe des deux derniers matchs, cela vous dit à quel point ce sera un travail difficile pour Pochettino qui se bat contre la nature et se bat vraiment contre le football pour lequel il veut jouer. la plupart du temps.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.