Lionel Messi, Neymar, Gareth Bale parmi les joueurs qui ne regardent pas le football à la télévision après que Mikel Arteta a défendu Ben White et a déclaré « vous devez trouver le bon équilibre »

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a décidé de défendre la signature estivale de Ben White pour avoir admis qu’il évitait le football du terrain.

L’international anglais White a fait la une des journaux pour avoir révélé qu’il n’avait jamais regardé le football grandir et qu’il regardait encore rarement les matchs à la télévision maintenant.

White n’a jamais regardé et ne regarde toujours pas le football pendant son temps libre

Patrick Vieira a contesté les commentaires et a affirmé que tous les meilleurs joueurs avec lesquels il a joué, y compris Thierry Henry, étaient des étudiants du jeu.

Mais le chef des Gunners Arteta a insisté sur le fait que le point principal est que White démontre sa passion lorsqu’il est sur le terrain plutôt que pendant son temps libre.

Il a déclaré: « Je pense qu’il y a des phases dans la carrière d’un footballeur qu’il traverse où il est plus concentré sur d’autres choses que le football.

«Mais j’ai rencontré des gens qu’ils ne voient pas beaucoup de football mais qu’ils regardent leur match trois fois et d’autres qu’ils ne veulent pas regarder leurs propres matchs ou se regarder eux-mêmes mais ils peuvent regarder n’importe quel autre match. Il faut trouver le bon équilibre.

«Pour moi, la chose la plus importante est qu’il montre la passion de jouer au football tous les jours.

« S’entraîner, avoir du plaisir à jouer au football, ce qu’il a, puis la façon dont il compétitionne et la façon dont il veut s’améliorer.

« Si nous pensons que c’est mieux, c’est quelque chose dont nous discuterons avec lui, mais pour le moment, cela fonctionne bien pour lui. »

Dans cet esprit, talkSPORT.com examine huit joueurs du passé et du présent qui ont préféré simplement jouer au jeu plutôt que de le regarder…

Arteta a défendu White après que Vieira a déclaré que White devrait être un étudiant du jeu Gareth Bale

Le capitaine gallois n’a pas caché son amour pour le golf ces dernières années.

À tel point, en fait, que Bale préférerait de loin regarder le Masters que n’importe lequel des rivaux du Real Madrid en Ligue des champions.

Le joueur de 32 ans a été interrogé sur le fait d’affronter Neymar avant la confrontation européenne de Los Blanco avec le Paris Saint-Germain en 2018.

Bale a répondu : « Je ne regarde pas beaucoup le football ; Je préfère regarder le golf pour être honnête.

L’amour de Bale pour le golf est bien documenté Lionel Messi

En toute honnêteté, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or n’a pas à apprendre grand-chose en regardant les autres joueurs sur sa télévision.

Et en 2013 lors d’une interview avec le média italien Corriere della Sera, Messi a admis que sa famille avait généralement la priorité sur ce qu’il fallait regarder à la maison.

Il a déclaré: «Je ne regarde jamais le football à la télévision. Antonella s’en lasse. Je rentre à la maison et lui dis que j’ai marqué deux ou trois buts, et elle ne m’entend même pas.

« J’aime regarder des dessins animés avec Thiago. Il rit beaucoup.

Messi regarde le seul homme qui compte pendant les rares fois où sa famille ne contrôle pas la télécommande Neymar

Le Brésilien a presque raté autant de matchs qu’il a joué pour le PSG à cause de blessures et de suspensions depuis son transfert de 198 millions de livres sterling en 2017.

Neymar était célèbre dans les tribunes pour la sortie de son club de la Ligue des champions à Manchester United il y a deux ans, mais c’était une rareté.

Le joueur de 29 ans a admis cette année-là qu’il n’aimait pas regarder le football quand il ne jouait pas et qu’il ne regardait pas souvent les matchs à la télévision à la maison.

Il a déclaré à Otro : « Je n’aime pas regarder le football quand je ne joue pas. Je n’aime pas ça. Je regarde rarement les matchs à la télé. Très rarement.

« Je le regarde quand mon équipe joue et je ne joue pas, mais d’autres matchs que je n’aime pas regarder. »

Neymar, comme son coéquipier et ami Messi, ne regarde généralement pas le football pendant son temps libre Bobby Zamora

L’ancien attaquant de West Ham a hardiment opiné que beaucoup de footballeurs sont dans le même camp de ne pas regarder le match… ils ne voudront tout simplement pas l’admettre.

S’exprimant en 2012, il a déclaré au Daily Mail: «Je ne suis pas un grand fan de football, vraiment, je ne regarde pas les matchs un soir ou quelque chose comme ça.

«Beaucoup plus de joueurs que [those that admit it] sont identiques. Beaucoup de gens trouvent ça étrange [that I don’t like football].

« Je ne sais pas ce que je veux faire après avoir fini de jouer, mais si cela signifie regarder le football, je ne veux pas m’impliquer. »

Zamora a tristement révélé qu’il ne voulait rien avoir à voir avec le football lorsqu’il a pris sa retraite Carlos Tevez

L’ancien as de Man United et Man City est un autre footballeur de haut niveau qui préférerait de loin consulter Tiger Woods and Co.

« Si Barcelone et le Real Madrid s’affrontent, mais qu’il y a un tournoi de golf sur une autre chaîne, je choisirai plutôt de regarder le golf », a-t-il expliqué dans une interview à Clarin, par Marca.

« Je ne regarde aucun football à la télévision.

« Je n’aime pas le football, je n’ai jamais été fan de football, j’aime simplement jouer et avoir le ballon à mes pieds. »

Tevez (à gauche) préfère regarder le golf que El Clasico Marc-Andre ter Stegen

Le gardien de but de Barcelone a lui-même admis qu’il n’avait aucune idée de ses collègues professionnels en dehors du Camp Nou.

« Les gens rient quand je leur dis que je n’ai aucune idée du football », a déclaré Ter Stegen à El Pais, cité par le Courrier quotidien en 2020.

«Je ne vois pas beaucoup de football, sauf quand il y a de bons matchs ou quand je m’intéresse particulièrement à un parce que j’ai une relation ou un ami.

« Parfois, ils me demandent le nom d’un joueur et je n’en ai aucune idée. »

Ter Stegen n’a probablement aucune idée de qui il claque ici alors qu’il évite le football à l’extérieur du camp de Nou Ronaldinho

Les fans de Barcelone pouvaient s’asseoir et regarder le Brésilien dans son faste toute la journée.

Pourtant, il semble que Ronaldinho lui-même ait du mal à regarder les autres jouer, même s’il adore sortir sur le terrain.

« Je n’aime pas regarder le football, j’aime y jouer », a-t-il déclaré. Le soleil en janvier 2018.

« Je ne peux pas rester devant la télévision pendant 90 minutes, je ne regarde que les moments forts. »

Ronaldinho s’est récemment forcé à regarder Messi pendant tout le match plutôt que juste les faits saillants Carlos Vela

L’ex-star d’Arsenal a joué pendant les années de pointe d’Arsène Wenger dans le nord de Londres – et n’a toujours pas développé une passion pour regarder le beau match.

« Entre un bon film et un bon match de football, je préfère le film », a déclaré un jour le tueur à gages du Los Angeles FC.

Dans une interview à Canal+, il a ajouté : « Je vais être honnête avec vous. La vérité est que je n’ai jamais été aussi passionné par le football que de dire : « Je suis un fan du Real Madrid ou de cette équipe et je les soutiendrai jusqu’à la mort ».

« J’aime jouer, mais une fois le match terminé, le football est terminé pour moi et vous pouvez me parler de tout ce qui n’est pas du football, car je ne me sentirais pas à l’aise de le faire ou j’aimerais le faire. »

L’ex-star d’Arsenal, Carlos Vela, profite des films que LA a à offrir