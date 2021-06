Lionel Messi obtient une passe décisive alors que l’Argentine bat l’Uruguay lors du deuxième match de la Copa América

in

Après un premier match nul contre le Chili qui les a mis sous pression avant le deuxième match, l’Argentine a réalisé une solide performance d’équipe et a battu l’Uruguay pour se hisser à la première place du groupe B et faire un pas important vers une place en quarts de finale de la Copa América.

L’Argentine a bien commencé et a marqué tôt sur un corner court alors que Lionel Messi a affronté Lucas Torreira, a trouvé de l’espace et a placé un centre parfait pour trouver Guido Rodríguez qui l’a ramené à la maison sur le poteau.

Après avoir marqué le premier match, la stratégie de l’Argentine était claire : donner le ballon à l’Uruguay, être solide à l’arrière et essayer de tuer le match au compteur. L’Uruguay est toujours excellent lorsqu’il défend et contre-attaque, mais a toujours du mal à garder la possession et à briser les équipes.

Lionel Scaloni a apporté quatre changements à sa structure défensive et la ligne de fond était beaucoup plus solide, le buteur Rodríguez faisant un excellent travail devant les défenseurs. Malgré la présence de Luis Suárez et Edinson Cavani sur le terrain, l’Uruguay a eu du mal à créer le reste du match et Emi Martínez n’a eu aucun arrêt important à réaliser en seconde période.

L’Argentine n’a pas pu marquer un deuxième but pour assurer la victoire, mais Messi et les attaquants ont fait du bon travail en gardant le ballon dans leur moitié pour manquer le temps. Le coup de sifflet final est venu, et l’Argentine est gagnante grâce à une très bonne performance d’équipe.

Ils n’ont désormais besoin que de trois points en deux matchs pour garantir une place au tour suivant, et terminer parmi les deux premiers du groupe serait crucial pour éviter le Brésil et/ou la Colombie dans le Final Eight. Le Paraguay est le prochain lundi, et une victoire dans ce match pourrait donner à Scaloni une chance de reposer Messi, qui semblait épuisé dans les dernières minutes, lors du dernier match contre la Bolivie.