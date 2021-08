Lionel Messi pensait que son coéquipier du PSG Neymar serait le meilleur, David Beckham a été frappé par son humilité et Ronaldinho a déclaré qu’il était “l’héritier” de son trône

Neymar est le Marmite du football – les supporters l’aiment ou le détestent – ​​mais tout le monde peut convenir qu’il est l’un des meilleurs.

L’attaquant du Paris Saint-Germain est incontestablement l’un des joueurs les plus talentueux de la planète – il y a une raison pour laquelle Lionel Messi a voulu qu’il revienne à Barcelone pendant de nombreuses années avant de le rejoindre en France.

.

Ensemble enfin! Neymar pourrait être sur le point de jouer à nouveau avec Messi

Maintenant, ils pourraient enfin se reconnecter sur le terrain alors que Messi se prépare à faire ses débuts tant attendus.

“C’est un vainqueur de match, c’est ce qu’il fait, son talent parle de lui-même, il fait des choses que personne d’autre ne peut faire”, a déclaré l’ancien milieu de terrain de Premier League Jamie O’Hara à propos du Brésilien, insistant sur le fait qu’il entrerait dans n’importe quelle équipe de haut niveau. En Angleterre.

C’est un grand éloge, alors que disent les autres footballeurs, passés et présents, de lui, y compris de son nouveau coéquipier ?

Edgar Davids

L’icône des Pays-Bas pense que Neymar a le talent pour rivaliser avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lorsqu’ils raccrochent leurs crampons, mais doit continuer à travailler dur.

“C’était un talent, pourtant, le talent seul ne suffit pas – beaucoup de grands joueurs ont du talent – ​​mais maximiser vraiment ce talent, travailler tous les jours, travailler mentalement sur ce talent tous les jours, c’est difficile”, a fait remarquer Davids.

“Ce n’est pas facile et vous voyez qu’il a maintenu cela et il est resté concentré et maintenant vous voyez qu’il est là-haut mais il n’est toujours pas à ce niveau de ces deux-là [Messi and Ronaldo]. “

. – .

La légende de Tottenham, Davids, pense que Neymar peut être aussi bon que Messi ou Ronaldo s’il y pense

Cristiano Ronaldo

La superstar de la Juventus et du Portugal savait que Neymar était destiné au sommet quand il le voyait jeune, admettant même qu’il s’était vu dans la star brésilienne.

“J’aime beaucoup Neymar”, a-t-il déclaré. « Il est un peu comme moi. Il a eu quelques difficultés à s’habituer à son nouvel environnement au début, mais je savais qu’il allait réussir.

Lionel Messi

Lorsque vous recevez des applaudissements de sans doute le plus grand joueur qui ait jamais vécu, alors vous savez que vous devez avoir fait quelque chose de bien.

“Je pense qu’avec sa qualité et sa forme physique, Neymar deviendra le meilleur au monde”, a déclaré un jour Messi à propos de son ancien ami du Barça.

.

Messi a formé un trio fulgurant avec Neymar et Suarez à Barcelone

Ronaldinho

Cette légende ne faisait aucun doute que son compatriote était son «héritier» à la fois à Barcelone et au Brésil.

“Sans aucun doute, Neymar est déjà mon héritier”, a déclaré Ronaldinho. «Il joue dans ce rôle et il l’a été pendant de nombreuses années. C’est un grand joueur et il sera le visage du Brésil pendant de nombreuses saisons à venir.

« Neymar est un phénomène. C’est agréable de voir un Brésilien continuer à écrire l’histoire et je pense qu’il peut être le plus grand du monde.

.

Ronaldinho est considéré comme l’un des plus grands joueurs de sa génération

Xavi Hernandez

La légende de Barcelone et actuel patron d’Al Sadd a félicité Neymar pour son talent à se montrer à la hauteur et à jouer avec le sourire aux lèvres.

“Il n’a pas seulement montré sa qualité, mais il l’a montré dans les grands matchs comme contre le Real Madrid – et c’est là que les grands joueurs font vraiment leurs preuves”, a déclaré l’icône du Camp Nou.

“Je pense que toutes les questions qui ont été posées à Neymar ont reçu une réponse très claire. Il y avait beaucoup de gens qui lui demandaient comment il s’adapterait au football européen – mais je pense que nous avons vu très clairement comment il s’est adapté. C’est un grand joueur, il a une très bonne attitude et deviendra le meilleur joueur du monde.

« Le bonheur de Neymar m’épate. Le gars joue sans aucune pression.

Diego Maradona

Un autre des plus grands joueurs de l’histoire du jeu a déclaré que Neymar avait des similitudes avec Messi dans son jeu.

« Il est prêt à affronter Messi et Cristiano. Pour moi, il aurait dû être parmi les nominés pour le prix FIFA The Best. Neymar fait des choses à Barcelone qui me rappellent les premières années de Messi”, a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde alors que le Brésilien était au Camp Nou.

L’un des vrais grands du football, Maradona, a toujours été un grand fan de Neymar

Cesc Fabregas

Le meneur de jeu d’Arsenal et de Chelsea pense que Neymar a des ressemblances frappantes avec l’icône néerlandaise Johan Cruyff dans la façon dont il joue.

“Neymar me rappelle Cruyff”, a déclaré Fabregas. “Je n’ai jamais pu le voir jouer en live, mais Cruyff a eu un changement de rythme incroyable, comme lui. Il démarre vite, ralentit brusquement et redémarre avec beaucoup de vitesse.

David Beckham

Alors que beaucoup pensent qu’il peut être trop expressif sur le terrain, Beckham a été frappé par l’humilité de Neymar lorsqu’il l’a rencontré.

L’ancien capitaine anglais a déclaré : “Il est clair depuis qu’il a signé pour l’équipe brésilienne Santos à 17 ans que Neymar est un talent exceptionnel, un footballeur unique dans une génération qui a des fans sur ses pieds chaque fois qu’il reçoit le ballon.

« J’ai toujours été frappé par son humilité. Il est respectueux et veut apprendre, ce qu’il a prouvé lorsqu’il est arrivé à Barcelone en 2013 pour jouer aux côtés de certaines des plus grandes stars du football.

Beckham a été frappé par l’humilité de Neymar lorsqu’il l’a rencontré – un trait qui n’est pas souvent associé au Brésilien