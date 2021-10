Lionel Messi pense que 24 ans est un «phénomène» au milieu des rapports de Newcastle en pourparlers pour le signer

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

Ainsi, Mike Ashley est enfin parti, tout comme Steve Bruce, et les nouveaux propriétaires de Newcastle peuvent enfin commencer leur révolution sur Tyneside.

Chaque refonte du football à gros budget a besoin d’une signature de marque, et il semble qu’Amanda Staveley and co. se sont installés sur Ousmane Dembele.

C’est quoi l’histoire?

Selon Foot Mercato, Newcastle est en pourparlers avec le joueur de 24 ans sur un accord de janvier, son contrat devant expirer en juin.

Il est également dit que les Magpies espèrent garantir à l’ailier un contrat de cinq ans, d’une valeur de 245 000 £ par semaine.

Cela ferait de Dembele Newcastle le salaire le plus élevé de loin – le salaire de 86 538 £ par semaine de Joelinton est actuellement le salaire le plus élevé à Newcastle.

L’international français de 27 sélections a coûté à Barcelone 135,5 millions de livres sterling, bien qu’il n’ait certainement pas remboursé leur confiance en ses capacités.

Dembele n’a marqué que 30 buts en 118 matchs avec Barcelone, tout en passant beaucoup de temps dans la salle de traitement.

Lionel Messi aime Ousmane Dembele, cible de Newcastle

Si Lionel Messi vous évalue, alors vous n’êtes probablement pas un mauvais joueur.

C’est le cas de Dembele, qui a été qualifié de « phénomène » de manière intéressante par le sextuple vainqueur du Ballon d’Or.

S’adressant à Marca (via Bleacher Report), Messi a déclaré: « Sur le terrain (Dembele) est un phénomène et cela dépend de lui (à quel point il devient bon). Il a toutes les chances du monde de faire ce qu’il veut. Il peut être l’un des meilleurs.

Il est indéniable que la carrière de Dembele a considérablement stagné au Camp Nou, et Newcastle prendrait certainement un risque en raison de ses problèmes de blessures.

Néanmoins, il y a une raison pour laquelle Barcelone a dépensé 135,5 millions de livres sterling pour lui, car il a le potentiel pour devenir un grand footballeur.

Plus vite Dembele baisse la tête et se concentre sur sa carrière, plus il a de chances de réaliser son potentiel.

