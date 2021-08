Lionel Messi prend une décision surprenante en jouant pour Barcelone

Lionel Messi jouera pour une nouvelle équipe. Jeudi, Barcelone a annoncé que la superstar du football quitterait le club après des problèmes financiers les empêchant de se mettre d’accord avec lui sur un nouveau contrat. Messi est joueur autonome depuis fin juin, date à laquelle son contrat a expiré. Il y avait un accord pour une prolongation de cinq ans, mais Barcelone n’a pas été en mesure d’enregistrer le nouveau contrat avec la Liga tout en respectant les règles du fair-play financier de la ligue.

“Bien qu’il soit parvenu à un accord avec Messi et que les deux parties souhaitent clairement signer un nouveau contrat, il ne peut pas être finalisé en raison de problèmes financiers et structurels [rules relating to the Spanish league]”, a déclaré Barcelone dans un communiqué, selon ESPN. ” Compte tenu de cette situation, Messi ne poursuivra pas sa relation avec Barcelone. Les deux parties déplorent profondément que les désirs du joueur et du club ne puissent pas être satisfaits. “Le Barça tient à remercier de tout cœur le joueur pour sa contribution à la croissance de l’institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle.”

Gracias, Léo pic.twitter.com/zQDFiDUK47 – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 5 août 2021

Selon ESPN, le Paris Saint-Germain est prêt à ajouter Messi à la liste s’il quitte Barcelone. Cependant, l’équipe n’est pas sûre qu’il quitte vraiment l’équipe car cela pourrait être du bluff par son ancienne équipe. Le Paris Saint-Germain travaillerait depuis des semaines sur un accord pour Messi qui garderait également Neymar et Kylian Mbappe.

Messi a tenté de quitter Barcelone l’été dernier et une brouille avec le président de l’équipe Josep Maria Bartomeu mais a fini par rester. Et malgré la prise de fonction du président Joan Laporta, Messi n’était pas satisfait du travail effectué sur le marché des transferts cet été.

Messi quittant Barcelone est énorme étant donné qu’il fait partie du programme d’une manière ou d’une autre depuis 2000. Il a commencé dans l’équipe des jeunes en 2000, puis a gravi les échelons de l’équipe senior en 2004. Dans sa carrière en club, Messi a marqué 672 buts en carrière. buts et a mené Barcelone à 10 titres en Liga. Messi a également mené Barcelone à quatre titres de l’UEFA Champions League et à trois championnats de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.