Lionel Messi prêt à rejoindre la liste des joueurs “géniaux” avec lesquels Mauricio Pochettino a travaillé, dont Diego Maradona, Ronaldinho et l’ancien homme de Tottenham

in

Lorsque Mauricio Pochettino a atterri au Paris Saint-Germain en janvier de cette année, il aurait à peine imaginé qu’il travaillerait avec Lionel Messi huit mois plus tard.

L’ancien patron de Tottenham est sur le point de faire d’un rêve de manager une réalité, alors que son club se rapproche de la signature du plus grand joueur de football de tous les temps.

.

Messi est à Paris et sur le point de déménager au PSG

Messi a accepté de signer pour les géants français, le sextuple joueur mondial de l’année étant agent libre après que Barcelone a annoncé qu’il n’était pas en mesure de remplir les termes d’un nouveau contrat en raison de difficultés financières la semaine dernière.

Il est sur le point de signer un accord initial de deux ans, le transfert devant être annoncé mercredi par les géants français lors d’une conférence de presse qui sera regardée par des millions de personnes dans le monde.

Pochettino était présent au début du voyage de Messi à Barcelone et il est quelque peu poétique qu’il soit désormais une figure de proue au début de sa nouvelle aventure.

.

La pression est sur Poch avec l’arrivée de Messi à Paris

Un Messi frais a fait ses débuts en Liga le 16 octobre 2004 contre l’Espanyol – et Poch faisait partie des défenseurs qu’il a affrontés lors du derby catalan.

Le patron du PSG a souvent parlé des “génies” avec lesquels il a travaillé tout au long de sa carrière – à la fois en tant que joueur et entraîneur – et Messi pourrait bien être en tête du classement maintenant.

Mais qui sont ces joueurs et quand a-t-il travaillé avec eux ? talkSPORT.com a identifié les cinq génies qui ont eu une influence particulière sur Pochettino alors qu’il se prépare à commencer une nouvelle ère avec son compatriote Messi…

Diego Maradona

Comme beaucoup, Poch est tombé amoureux du football à cause de Maradona, et il a déjà rappelé sa joie de le rencontrer pour la première fois.

Il faisait encore son chemin aux Newell’s Old Boys en 1993 lorsque le club argentin a réussi un coup d’État et l’a signé.

Plus tard, il a logé avec lui au club et est devenu ami – et Poch est resté «brisé par la douleur» en apprenant la mort de Diego Maradona l’année dernière.

. – .

La mort de Mardona l’année dernière a eu un impact énorme sur Messi

Ivan de la Peña

Pochettino est peut-être enthousiasmé par l’arrivée de Messi au PSG – mais le petit magicien n’est pas celui qui a attiré son attention lorsqu’il a fait ses débuts il y a toutes ces années.

De La Pena, qui s’est fait un nom à Barcelone avant de rejoindre l’Espanyol plus tard dans sa carrière, a profondément marqué Poch au début de sa carrière de joueur au club catalan.

“Vous me dites:” Vous avez joué dans les débuts de Messi “… non, je ne m’en souviens pas”, se souvient-il en 2018.

« J’étais défenseur central et il jouait sur le côté. Nous ne nous sommes pas affrontés.

“Quand Messi a fait ses débuts, c’était comme un autre jeune qui était arrivé dans l’équipe de Barcelone en provenance de l’académie – comme c’était Xavi ou Iniesta ou Iván de la Peña.

“En fait non. Lorsque De la Peña a commencé à jouer pour Barcelone, il y a eu une explosion d’excitation. Je me souviens toujours de Ronaldo disant qu’il était le meilleur joueur qu’il a vu dans sa vie et avec qui il a joué.

.

De la Pena a quitté Poch stupéfait

Ronaldinho

Poch s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs européens à l’Espanyol, mais c’est au PSG en 2001 qu’il a vraiment commencé à voir des joueurs spéciaux.

Ronaldinho, vainqueur du Ballon d’Or et sans doute le plus grand joueur de sa génération, était l’un d’entre eux.

Le Brésilien n’était pas au sommet de ses pouvoirs à son arrivée, mais Poch savait qu’il était destiné à la grandeur.

Il a récemment rappelé à Sky Sports : « Quand on jouait au Paris Saint-Germain, [Ronaldinho] avait un charisme similaire [to Diego Maradona]. Quel joueur incroyable, avec du talent, mais le talent était complet à cause du charisme. »

Poch et Ronaldinho ont joué ensemble au PSG avant que ce dernier ne déménage au Barça

Jay-Jay Okocha

Véritable icône du jeu, Poch a été séduit par le Nigérian lorsqu’il a rejoint le PSG au début des années 2000.

Il a ensuite disputé 84 matches de championnat pour les Parisiens avant de sceller un passage à Bolton Wanderers.

.

Okocha était un joueur brillant et l’un des plus divertissants de sa génération

Moussa Dembélé

Seul joueur de Tottenham à figurer sur cette liste, Dembele a été identifié comme un talent unique en son genre par des dizaines de joueurs avec lesquels il a joué.

Pochettino, qui l’a entraîné aux Spurs pendant cinq ans, dit souvent que s’il avait été à la tête du Belge depuis son adolescence, il aurait fait de lui l’un des meilleurs joueurs du monde.

“Je dis toujours : ‘Mousa, dans mon livre, tu seras l’un de mes joueurs de génie que j’ai eu la chance de rencontrer'”, a déclaré Pochettino en 2017.

« L’un était Maradona, puis Ronaldinho, Okocha et De La Pena. C’est un génie aussi, Moussa Dembele. Nous lui disions toujours : « Si nous t’avions pris à dix-huit ou dix-neuf ans, tu serais devenu l’un des meilleurs joueurs du monde. J’aurais adoré l’engager à 18 ans.

getty

Dembele était un joueur spécial comme Poch l’a appris