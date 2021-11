Lionel Messi propulse Robert Lewandowski et Jorginho au Ballon d’Or 2021, avec la réaction consternée de son coéquipier du PSG Kylian Mbappe filmée tandis que Cristiano Ronaldo fait rage contre le journaliste français

Lionel Messi a une fois de plus gravé son nom dans l’histoire en remportant son septième Ballon d’Or après un 2021 stellaire.

Face à Robert Lewandowski et Jorginho, la superstar du Paris Saint-Germain a été reconnue pour ses réalisations exceptionnelles avec Barcelone et l’Argentine.

Messi est maintenant sept fois vainqueur du Ballon d’Or

Le joueur de 34 ans était un grand favori après avoir remporté la Copa America avec l’Argentine plus tôt cette année, malgré l’une de ses années les moins impressionnantes au niveau des clubs.

Le Barça a terminé troisième de la Liga et a chuté lors du premier huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Cependant, Messi a marqué deux buts alors que le Barça remportait la finale de la Copa del Rey et il était à nouveau le meilleur buteur de la Liga, avant de déménager à Paris cet été.

Robert Lewandowski a remporté le premier prix de « l’attaquant de l’année », même si ce ne sera probablement qu’une maigre consolation après ne pas avoir gagné en 2020 lorsque la cérémonie fastueuse a été abandonnée.

L’Argentin a emmené toute sa famille à la fastueuse cérémonie parisienne

Il y a eu un drame avant même le début de la cérémonie, Cristiano Ronaldo exprimant ses frustrations face à un journaliste français, qui a suggéré que son seul objectif de carrière était de remporter plus de trophées Ballon d’Or que Messi.

« Le résultat d’aujourd’hui explique les déclarations de Pascal Ferré la semaine dernière, lorsqu’il a déclaré que je lui avais confié que ma seule ambition était de terminer ma carrière avec plus de Ballon d’Or que Lionel Messi », a posté Ronaldo sur Instagram.

« Pascal Ferre a menti, il a utilisé mon nom pour se promouvoir et pour promouvoir la publication pour laquelle il travaille.

« Il est inacceptable que le responsable de l’attribution d’un prix aussi prestigieux puisse mentir de la sorte, dans un manque de respect absolu pour quelqu’un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d’Or.

Lewandowski a reçu le prix de « l’attaquant de l’année »

« La plus grande ambition de ma carrière est de remporter des titres nationaux et internationaux pour les clubs que je représente et pour l’équipe nationale de mon pays.

« La plus grande ambition de ma carrière est d’être un bon exemple pour tous ceux qui sont ou veulent être footballeurs professionnels. La plus grande ambition de ma carrière est de laisser mon nom écrit en lettres d’or dans l’histoire du football mondial.

Alexia Putella a remporté le prix féminin après avoir inscrit 37 buts et 37 passes décisives pour aider Barcelone à remporter la Ligue des champions et la Liga Iberdola en 2021, tandis que Pedri a battu la concurrence de Jude Bellingham pour remporter le prix Kopa du meilleur joueur du monde sous l’âge de 21.

Avec chaque vainqueur, il doit y avoir des perdants et alors que Messi a gagné gros dans la nuit, son coéquipier du PSG Kylian Mbappe a semblé moins qu’impressionné par sa neuvième place.

Alexia Putella a connu une année remarquable pour le Barça

Le jeune avait l’air moins qu’impressionné par son classement au Ballon d’Or

L’attaquant français a été filmé en train de jeter un coup d’œil désapprobateur à Messi à ses côtés alors que le résultat était annoncé, terminant juste au-dessus du lauréat du prix Yashin, Gianluigi Donnarumma.

Voici le top 10 final dans son intégralité…

TOP 10 BALLON D’OR 2021

Voici le top 10 des meilleurs joueurs pour 2021, tel que voté par les joueurs, les managers et les journalistes…

Lionel Messi Robert Lewandowski Jorginho Karim Benzema N’Golo Kanté Cristiano Ronaldo Mohamed Salah Kevin De Bruyne Kylian Mbappe Gianluigi Donnarumma