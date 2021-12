Lionel Messi publie un hommage touchant à son ami proche Sergio Aguero sur Instagram après que la légende de Man City a été forcée de prendre sa retraite en raison d’un problème cardiaque

Lionel Messi a envoyé un message sincère à son ami proche et attaquant à la retraite Sergio Aguero après que la légende de Manchester City a été forcée de mettre un terme à une brillante carrière.

L’attaquant emblématique a déclaré qu’il « partirait la tête haute » après une conférence de presse émouvante au Camp Nou.

Naturellement, Aguero a eu du mal à parler lorsque la conférence de presse a commencé

Messi, qui a joué avec Aguero pour l’Argentine et a remporté la Copa America 2021 à ses côtés, a donné son avis sur la plate-forme de médias sociaux Instagram.

« Pratiquement toute une carrière ensemble, Kun », a déclaré l’attaquant du PSG.

«Nous avons vécu de très beaux moments, et d’autres qui ne l’étaient pas – tous nous ont uni de plus en plus et nous ont permis d’être plus amis, et nous allons continuer à les vivre ensemble en dehors du terrain.

«Avec la grande joie de soulever la Copa America il y a si peu de temps, avec toutes les réalisations que vous avez obtenues en Angleterre. La vérité est que maintenant ça fait très mal de voir comment vous devez arrêter de faire ce que vous aimez le plus à cause de ce qui vous est arrivé.

Au début de leur carrière, Messi et Aguero ont également remporté l’or aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin

Cela correspond au fait que le dernier trophée qu’ils ont remporté était leur premier pour l’Argentine

« Vous continuerez sûrement à être heureux parce que vous êtes une personne qui transmet le bonheur et ceux d’entre nous qui vous aiment seront avec vous. Maintenant, une nouvelle étape de votre vie commence et je suis convaincu que vous allez la vivre avec le sourire et avec toute l’illusion que vous mettez en tout.

« Tout le meilleur dans cette nouvelle étape ! Je t’aime beaucoup mon ami, ça va beaucoup me manquer d’être avec toi sur le terrain et quand nous nous retrouverons avec l’équipe nationale !