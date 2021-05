Lionel Messi reçoit enfin l’offre de contrat de Barcelone – rapport

Lionel Messi est peut-être en mission internationale avec l’Argentine, mais le capitaine aurait finalement reçu une offre de contrat de Barcelone.

Selon Catalunya Radio. Le président Joan Laporta a présenté une proposition bien qu’il ne connaisse toujours pas les résultats complets de l’audit financier du club.

Messi s’est vu proposer un accord qui lui permettrait de passer les deux prochaines années au Camp Nou, puis de se rendre aux États-Unis pour jouer et être l’ambassadeur du Barça avant de finalement rentrer chez lui pour faire partie de la «zone de football» du club.

C’est maintenant à Messi de décider s’il est satisfait du contrat proposé et s’il est prêt à mettre la plume sur papier et à poursuivre sa carrière au Camp Nou.

Il semble y avoir de l’optimisme sur le fait que Messi restera. Moises Llorens d’ESPN a également tweeté qu’il y avait eu une réunion entre Laporta et Jorge Messi mercredi et que “les deux parties se sont terminées heureuses de la rencontre et avec de bons sentiments.”

La semaine a certainement été chargée pour Laporta, qui s’est également entretenu avec Ronald Koeman et Georgino Wijnaldum, et devrait rencontrer des représentants d’autres joueurs de la première équipe avant la fin de la semaine.