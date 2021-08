Lionel Messi rejoint Kylian Mbappe et Neymar dans le trio dévastateur

in

Des ondes de choc ont été envoyées en spirale dans le monde du football plus tôt cette semaine alors que Barcelone a confirmé que Lionel Messi quitterait le club après 21 ans de service.

Il a été annoncé jeudi que la superstar argentine ne continuerait pas au Camp Nou après que des “obstacles financiers et structurels” l’aient empêché de signer un nouvel accord.

Messi a failli quitter Barcelone l’été dernier, mais semble certain de le faire cette année

Le Paris Saint-Germain a été inculqué comme les premiers à signer la superstar, Fabrizio Romano révélant que l’ancien coéquipier de Messi, Neymar, est la force motrice du transfert.

Romano a déclaré qu’ils étaient “confiants” de pouvoir faire de Messi leur joueur.

Le gourou des transferts a écrit sur Twitter : « Le Paris Saint-Germain est sur le point de signer Leo Messi, a confirmé. Le PSG prépare le contrat officiel jusqu’en juin 2023 pour être soumis à Messi et à son père Jorge dans les prochaines heures.

« Messi est prêt à rejoindre le PSG. Neymar a poussé dans les dernières 24h. Le PSG est tellement, tellement confiant.

Messi pourrait-il renvoyer le PSG de Poch à la gloire de la Ligue des champions

City et Chelsea envisageraient également des offres, le propriétaire de ce dernier, Roman Abramovich, aurait demandé une “réunion urgente” avec Messi et ses représentants.

Une chose est sûre, si Messi rejoint le PSG, ils auront un XI vraiment effrayant avec plusieurs des joueurs les plus talentueux de la planète.

Les géants français ont déjà eu un marché très chargé alors qu’ils cherchent à remporter le titre de la Ligue des champions une fois pour toutes lors de la campagne 2021/22.

Poch a déjà recruté le vétéran chevronné Sergio Ramos du Real Madrid, tandis que le joueur du tournoi Euro 2020 Gianluigi Donnarumma a rejoint un transfert gratuit de l’AC Milan.

Donnarumma a rejoint le PSG plus tôt cet été sur un transfert gratuit

Le PSG a également battu Chelsea à la signature d’Achraf Hakimi, considéré comme l’un des meilleurs arrières droitiers du football mondial, et de Georgino Wijnaldum, qui l’a rejoint après l’expiration de son contrat à Liverpool.

L’as de Manchester United, Paul Pogba, est également une cible, mais cela a peut-être changé avec Messi à gagner.

Alors à quoi pourrait ressembler le PSG ? talkSPORT.com a sans doute identifié le meilleur XI avec lequel ils pourraient aligner le prochain mandat…

Donarumma s’insérera directement entre les bâtons, probablement à la place de Keylor Navas, qui aura le malheur de manquer d’avoir impressionné depuis son départ du Real Madrid en 2019.

Le PSG a acquis le meilleur jeune gardien du monde pour rien après l’expiration de son contrat avec l’AC Milan, et nous ne pouvons que deviner combien vaudrait la star italienne après un Euro 2020 aussi impressionnant.

Wijnaldum a passé cinq ans à Liverpool mais a déménagé gratuitement au Barça

Le PSG a également battu Chelsea à la signature de Hakimi, arrivé de l’Inter pour 60 millions de livres sterling plus tôt cet été, et il assumera sa position naturelle dans l’équipe en tant qu’arrière droit.

Ramos rejoindra Marqinhos et Presnel Kimpembe dans ce qui est un solide arrière trois, tandis que Juan Bernat pourrait occuper l’emplacement d’aile opposé.

Au milieu de terrain, Wijnaldum rejoindra Marco Verratti dans un milieu de terrain bien équilibré à deux.

Di Maria est malheureux de ne pas faire partie du XI, mais il serait un remplaçant dévastateur pour sortir du banc ou pourrait tourner avec Wijnaldum dans le XI.

Et dans ce qui serait probablement l’un des trois premiers les plus dévastateurs de l’histoire du football, Messi rejoindrait Neymar et Kylian Mbappe en attaque.

Neymar et Mbappe sont deux des meilleurs joueurs du monde – imaginez maintenant Messi avec eux…

Le rythme de Mbappe le verrait le plus efficace en tant que n ° 9, tandis que Neymar pourrait occuper l’aile gauche avec Messi à droite, où il aime couper avec son pied gauche mortel.

Neymar a souvent été utilisé sur l’aile gauche pendant sa période de domination avec Messi et Luis Suarez – dûment nommé « MSN ».

Mais MNM (Messi, Neymar, Mbappe) pourrait rivaliser, voire mieux, ce trio meurtrier.

Alors, à quoi ressembleraient-ils ? Découvrez ci-dessous…

Ce PSG XI serait sûrement challenger pour la Ligue des Champions