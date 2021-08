Lionel Messi rejoint le Paris Saint-Germain alors que la légende de Barcelone achève un transfert gratuit pour rejoindre Neymar et Kylian Mbappe sur un contrat annoncé de 30 millions de livres sterling par an

La première à soutenir Javier et à partager l’affiche était l’actrice Penelope Cruz , qui joue dans le film aux côtés d’Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde et Milena Smit. Penelope et Aitana incarneront deux mères qui se connaissent à l’hôpital et qui, malgré des histoires et des vies très différentes, ils partagent le fait d’avoir une […] More