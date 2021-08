Lionel Messi rejoint le Paris Saint-Germain alors que la légende de Barcelone termine le transfert gratuit pour se lier avec Neymar et Kylian Mbappe sur un contrat annoncé de 30 millions de livres sterling par an et portera le n ° 30

Lionel Messi est désormais officiellement un joueur du Paris Saint-Germain.

La superstar argentine, qui a quitté Barcelone en tant qu’agent libre après 21 ans, a rejoint les géants de la Ligue 1 pour un contrat de deux ans avec l’option d’un troisième.

Le PSG a officiellement débarqué son homme

Il portera le n°30 – le maillot qu’il portait à ses débuts au Barça – et il est entendu qu’il a signé un contrat d’une valeur d’environ 30 millions de livres sterling par an au Parc des Princes.

Un communiqué du club disait : « Le Paris Saint-Germain est ravi d’annoncer la signature de Leo Messi sur un contrat de deux ans avec une option d’une troisième année.

“Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or est à juste titre considéré comme une légende du football et une véritable inspiration pour tous les âges dans et en dehors du football.

“La signature de Leo renforce les aspirations du Paris Saint-Germain et offre aux fans fidèles du club non seulement une équipe exceptionnellement talentueuse, mais aussi des moments de football incroyable dans les années à venir.”

Le joueur de 34 ans, qui a marqué 672 buts en 778 apparitions pour les géants catalans, s’est dirigé vers la France mardi deux jours après avoir fait ses adieux en larmes au club qu’il avait aidé à remporter 35 trophées après que les deux parties n’aient pu se mettre d’accord sur un contrat. prolongation qui satisfaisait au règlement financier de la Liga.

Messi a déclaré : « Je suis ravi de commencer un nouveau chapitre de ma carrière au Paris Saint-Germain. Tout dans le club correspond à mes ambitions footballistiques. Je sais à quel point l’équipe et le personnel d’entraîneurs sont talentueux.

“Je suis déterminé à aider à construire quelque chose de spécial pour le club et les fans, et j’ai hâte d’entrer sur le terrain du Parc des Princes.”

Le PSG s’est rapidement imposé comme un favori pour sa signature et les règles du fair-play financier (FFP) ne semblaient pas être un obstacle.

Messi a remporté quatre fois la Ligue des champions avec Barcelone

Il rejoindra l’ancien coéquipier Neymar, son compatriote Angel Di Maria et l’ancien rival Sergio Ramos en France, alors qu’il est entendu que Kylian Mbappe restera.

On pensait initialement que l’attaquant français partirait après l’arrivée de Messi, mais le journaliste de football basé en France Jonathan Johnson a déclaré à talkSPORT que ce n’était pas le cas.

“Le PSG n’a pas l’intention de se débarrasser de Mbappe et si quoi que ce soit, l’arrivée de Messi et la force qui apporte à l’équipe et au club, cela incite Mbappe à rester plus fort cette saison.”

Messi a signé jusqu’en juin 2023, avec l’option d’une année supplémentaire.

L’icône a quitté Barcelone après 21 ans au club et 672 buts remarquables en 778 matchs.

Il a remporté un nombre incroyable de 34 trophées, dont 10 titres de Liga et la Ligue des champions à quatre reprises.

Les géants espagnols n’ont pas été en mesure de respecter les limites de dépenses de la Liga, malgré le fait que le joueur et le club ont remué ciel et terre pour conclure un accord.

De nombreux fans sont venus à Paris pour essayer d’apercevoir le joueur

Laporta a déclaré aux médias : « Nous négocions depuis deux mois. Le premier accord était de signer pour deux ans et de le payer sur une période de cinq ans. Ensuite, nous sommes passés à un contrat de cinq ans, que Leo a également accepté.

“La négociation avec Messi est terminée. Les accords n’ont pas pu être formalisés. Il n’y a pas de marge salariale et la Liga n’est pas flexible en termes d’extension de cette limite. Nous devons avancer. »

LaLiga dicte que les salaires des joueurs ne peuvent pas dépasser 70% des revenus globaux du club – et celui du Barça était à 110% en raison des implications financières de la pandémie de COVID-19.

