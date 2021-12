Lionel Messi remet en question les tactiques de Mauricio Pochettino au PSG, le premier mouvement de Chelsea en janvier « un accord conclu », Mohamed Salah admet que l’intérêt de Barcelone « me rend heureux », Newcastle United envisage un transfert de 25 millions de livres sterling pour Kieran Trippier

La fenêtre de transfert de janvier approche à grands pas et les clubs de Premier League sont occupés à préparer leurs plans pour passer cet hiver.

Le marché de la mi-saison est toujours une période mouvementée pour les clubs de haut niveau, car les équipes cherchent à renforcer leurs rangs pour la seconde moitié de la campagne.

.

Messi et Pochettino ont tous deux déçu depuis leur arrivée au PSG

Il est plus difficile de faire des affaires dans la fenêtre de janvier, mais plusieurs parties à travers le pays pourraient être obligées d’ouvrir leurs chéquiers après Noël.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Lionel Messi

L’Argentin aurait commencé à se demander si Mauricio Pochettino est à la hauteur de la tâche d’être l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Le média français L’Equipe affirme que les plus proches de Messi craignent que Poch ne contrôle totalement le vestiaire du PSG et ait perdu le respect des stars seniors.

On pense également que l’ancien capitaine de Barcelone Messi pense que son compatriote est « trop ​​restrictif » avec ses tactiques qui ne conviennent pas à son style de jeu.

Le joueur de 34 ans n’a réussi qu’un seul but en championnat depuis son arrivée au PSG cet été tandis que Pochettino continue d’être lié à un retour en Premier League.

Attila Szalaï

La décision de Chelsea pour le défenseur de Fenerbahce Attila Szalai est un « accord conclu », au milieu des doutes sur l’avenir des stars de la première équipe des Blues.

Le patron de la Hongrie, Marco Rossi, qui a inclus Szalai dans ses trois matchs de l’Euro 2020, a été interrogé sur lequel de ses joueurs jouerait en Serie A.

Il a déclaré à Calciomercato : « C’est difficile de nommer un seul joueur, mais en ce moment je vois très bien Attila Szalai, qui joue pour Fenerbahce, mais je pense qu’il rejoint Chelsea.

« De toute évidence, il a été suivi par d’importants clubs en Espagne, mais apparemment, son déménagement à Chelsea est une affaire conclue.

« Ce serait aussi un grand joueur pour le football italien. »

Chelsea a déjà une multitude d’options défensives à Stamford Bridge, mais Antonio Rudiger Andreas Christensen et le capitaine du club Cesar Azpilicueta seront tous en fin de contrat au cours des 18 prochains mois.

Tuchel a déjà commencé à cibler de nouveaux défenseurs avec Christensen parmi les stars actuelles qui n’ont pas encore convenu d’un nouveau contrat Mohamed Salah

Salah a fait pression sur Liverpool pour qu’il résolve sa situation contractuelle alors qu’il commente des informations le liant à un déménagement à Barcelone.

L’attaquant superstar entame les 18 derniers mois de son contrat à Anfield et serait heureux de rester.

« Je l’ai dit plusieurs fois, si la décision m’appartient, je veux rester à Liverpool », a déclaré Salah.

« Mais la décision est entre les mains de la direction et ils doivent résoudre ce problème. »

Le joueur de 29 ans a également évoqué les rumeurs de Barcelone lors d’un entretien avec la chaîne égyptienne MBC Masr TV.

Salah a déclaré: « J’ai lu ce qui a été dit sur l’intérêt de Xavi à me signer.

« C’est quelque chose qui me rend heureux qu’une équipe comme Barcelone s’intéresse à moi, mais je suis heureux à Liverpool et nous verrons ce qui se passera à l’avenir.

« Pour le moment, je préfère rester en Premier League car c’est la ligue la plus forte du monde. »

Salah a 144 buts depuis qu’il a rejoint Liverpool Kieran Trippier

Newcastle United souhaite faire un pas pour Kieran Trippier.

Eddie Howe cherche à renforcer sa défense à St James ‘Park et avait identifié la star de l’Atletico Madrid comme une option potentielle.

Selon The Sun, un accord pour signer le joueur de 31 ans pourrait coûter jusqu’à 25 millions de livres sterling.

Kieran Trippier est une cible de transfert pour Newcastle United John McGinn

Manchester United a identifié John McGinn comme une cible de transfert potentielle, selon The Sun.

La star d’Aston Villa est considérée comme l’un des meilleurs milieux de terrain en dehors du top six et pourrait être en ligne pour un grand déménagement à Old Trafford.

On pense qu’il est présenté comme un remplaçant idéal pour Paul Pogba qui semble de plus en plus susceptible de passer à autre chose.

.

John McGinn a été lié à un déménagement à Manchester United Ousmane Dembele

Tottenham Hotspur a rejoint la course pour signer Ousmane Dembele.

La star de Barcelone suscite un énorme intérêt de la part des clubs de Premier League, Manchester United et Newcastle United étant également intéressés.

Avec un contrat qui expire l’été prochain, cela signifie qu’une sorte de guerre d’enchères pourrait émerger pour attirer les services de l’attaquant.

Dembele a été fortement lié à un passage en Premier League Renato Sanches

Liverpool est à nouveau intéressé par la signature du milieu de terrain lillois, selon le média espagnol Fichajes.

Sanches, 24 ans, évalué à environ 34 millions de livres sterling, est lié à un déménagement à Anfield depuis des années après avoir relancé sa carrière en France.

Cependant, les Reds devront affronter QUATRE autres clubs, dont Manchester City et Newcastle pour la star portugaise.

Barcelone et l’AC Milan seraient les deux autres équipes prêtes à rivaliser avec le trio de Premier League pour la signature de Sanches.

.

Liverpool a ravivé son intérêt pour la cible à long terme du milieu de terrain Renato Sanches Dominic Calvert-Lewin

Arsenal veux l’Everton et l’attaquant anglais pour remplacer l’attaquant Alexandre Lacazette, 30 ans, selon le Mirror.

Calvert-Lewin, qui est sous contrat jusqu’en 2025, a passé la majeure partie de la saison blessé et les Toffees veulent désespérément l’accueillir à nouveau.

Cependant, l’Evening Standard affirme que l’attaquant lillois Jonathan David, 21 ans, correspond également au profil du type d’attaquant recherché par Arsenal.

Arsenal a ciblé Calvert-Lewin pendant un certain temps en tant que remplaçant de Lacazette, Jesse Lingard

Newcastle vise le milieu de terrain de Manchester United ainsi que trois autres joueurs anglais en janvier.

Le Telegraph affirme que les Magpies poursuivent Lingard, 28 ans, la star de Tottenham Harry Winks, 25 ans, l’as de Chelsea Ross Barkley, 27 ans, et Kieran Trippier de l’Atletico Madrid.

Le rapport indique également que le défenseur de Liverpool Nat Phillips et le pilier de Burnley James Tarkowski sont d’autres noms qui ont été discutés.

.

Lingard a à peine joué cette saison pour United Timo Werner

Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, « veut discuter » d’un transfert de choc pour l’attaquant de Chelsea Timo Werner.

L’Allemand serait désireux d’acheter l’attaquant des Bleus l’ayant déjà fait lorsqu’il était directeur sportif du RB Leipzig.

Étant donné que Chelsea l’a signé l’été dernier puis a signé Romelu Lukaku dans la fenêtre de transfert d’été 2021 montre potentiellement que la hiérarchie du club n’a pas beaucoup confiance dans le joueur de 25 ans qui n’a que sept buts en Premier League à son actif depuis son arrivée .

Selon Bild, Rangnick tient à donner à son ancien joueur la chance de relancer sa carrière à Old Trafford.

Rangnick pourrait tirer le meilleur de Werner après quelques années difficiles en Angleterre Hwang Hee-chan

La ville de Leicester prévoient un déménagement en janvier pour les loups l’attaquant Hwang Hee-chan, selon Football Insider.

L’international sud-coréen, 25 ans, est prêté au club par le RB Leipzig, mais l’équipe de Molineux manque de fonds pour rendre l’accord permanent.

Les loups conservent une option d’achat de 13 millions de livres sterling l’été prochain, mais Leciester est à la recherche de renforts offensifs avec Jamie Vardy qui aura 35 ans en janvier.

Et les Foxes pourraient persuader Leipzig de vendre avec une offre de 18 millions de livres sterling le mois prochain.

.

La finition de Hwang a été de la plus haute qualité jusqu’à présent chez Wolves Philippe Coutinho

Manchester United s’est vu offrir la possibilité de signer Philippe Coutinho, selon le média espagnol SPORT.

La star de Barcelone a été fortement liée à un retour en Angleterre avec Newcastle United lié à un déménagement en janvier.

Cependant, avec United se préparant pour une nouvelle ère sous Ralf Rangnick, cela signifie que la perspective de signer le joueur de 29 ans pourrait être attrayante.

.

La star de Barcelone Coutinho pourrait se diriger vers la Premier League cet hiver Ronald Araujo

Chelsea et Liverpool envisagent tous deux de déménager pour Ronald Araujo, selon le média espagnol SPORT.

La star de Barcelone attire l’attention de haut niveau en raison de sa forme au Camp Nou et il semble qu’un passage en Premier League pourrait être une option.

Le joueur de 22 ans est un international uruguayen et est considéré comme un défenseur central du ballon.

Ronald Araujo suscite l’intérêt de Liverpool et Chelsea Steven Bergwijn

L’Ajax envisage de signer Steven Bergwijn, selon des informations aux Pays-Bas.

L’attaquant de Tottenham a eu du mal à s’imposer comme un titulaire régulier dans le nord de Londres et fait face à un grand défi de taille pour le faire sous Antonio Conte.

On prétend que les géants néerlandais souhaitent un prêt jusqu’à la fin de la saison.

.

Bergwijn pourrait être de retour aux Pays-Bas en janvier Ferran Torres

Barcelone a conclu un accord avec Ferran Torres concernant un transfert au Camp Nou, selon Marca.

L’Espagnol est sur le point de passer chez les géants catalans, mais aucun accord n’a été conclu avec les champions de Premier League.

Avec l’équipe de Xavi à la recherche de renforts offensifs, cela pourrait être une affaire à surveiller.

.

L’as de Man City, Ferran Torres, est une cible pour Barcelone.