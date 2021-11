Lionel Messi remporte le Ballon d’Or devant Chelsea, Man Utd et les stars de Liverpool

Lionel Messi a remporté son septième Ballon d’Or à Paris (Photo: ./Metro.co.uk)

La superstar du Paris Saint-Germain Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or pour la septième fois devant Robert Lewandowski et Jorginho.

Messi, qui a rejoint le PSG depuis Barcelone l’été dernier, a été nommé vainqueur du Ballon d’Or 2021 lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Paris lundi soir, avec l’attaquant du Bayern Munich Lewandowski deuxième et le milieu de terrain de Chelsea Jorginho troisième.

Le joueur de 34 ans a mis fin à sa longue attente pour un trophée international majeur en aidant l’Argentine à remporter la Copa America en juillet, tandis qu’il a également remporté son septième trophée de la Copa del Rey avant de quitter le camp de Nou en août.

Le prix, décerné par le magazine français France Football pour couronner le meilleur joueur du monde, n’a pas été décerné la saison dernière en raison de la perturbation du calendrier du football par Covid, mais Messi a également remporté le prix en 2019.

Ballon d’or masculin

Vainqueur : Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

2e : Robert Lewandowski (Bayern Munich)

3e : Jorginho (Chelsea)

Messi et son rival de longue date Cristiano Ronaldo ont maintenant partagé 12 des 13 derniers trophées du Ballon d’Or, le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric étant le seul homme à avoir brisé leur duopole. Le premier Ballon d’Or masculin a été décerné en 1956.

Messi, sept fois vainqueur du Ballon d’Or, a déclaré: « Je suis vraiment fier de remporter à nouveau le Ballon d’Or France Football. C’est incroyable de le gagner pour la septième fois.

«Je tiens à remercier ma famille, mes amis et toutes les personnes qui me suivent et me soutiennent toujours, car sans eux, je n’aurais pas pu le faire.

« Aujourd’hui, je suis ici à Paris. Je suis très heureux, vraiment très heureux, je veux vraiment continuer à me battre et atteindre de nouveaux objectifs.

La superstar du Paris Saint-Germain et légende de Barcelone Messi (Photo: .)

« Je ne sais pas combien d’années encore, mais je m’amuse vraiment. Je remercie mes coéquipiers à Barcelone, Paris et Argentine.

‘[To Lewandowski], vous méritez votre Ballon d’Or. L’année dernière, tout le monde était d’accord pour dire que vous étiez le grand gagnant de ce prix.’

Il y avait 14 joueurs de Premier League sur la liste des 30 candidats pour le prix masculin, dont quatre – Jorginho, N’Golo Kante, Mason Mount et Cesar Azpilicueta – qui ont aidé Chelsea à remporter la Ligue des champions en mai.

Quatre joueurs anglais – Mount, Phil Foden, Harry Kane et Raheem Sterling – étaient également en lice après avoir aidé l’équipe nationale à remporter une première finale majeure en 55 ans à l’Euro cet été.

L’attaquante de Barcelone et de l’Espagne Alexia Putellas a remporté le troisième Ballon d’Or féminin de l’histoire, battant au gong Sam Kerr de Chelsea et Vivianne Miedema d’Arsenal.

Alexia Putellas de Barcelone a reçu le prix Ballon d’Or féminin (Photo: .)

La star de Barcelone Pedri a remporté le trophée Kopa du meilleur joueur U21 devant Bukayo Saka, Jude Bellingham et Mason Greenwood.

Alors que Lewandowski a raté le prix principal, il a été nommé attaquant de l’année après avoir terminé meilleur buteur des meilleures ligues nationales européennes avec 41 buts en Bundesliga.

Gianluigi Donnarumma a remporté le trophée Yashin du gardien de but de l’année après avoir joué dans la campagne réussie de l’Italie à l’Euro 2020 et prospéré pour l’AC Milan avant de rejoindre le PSG cet été.

Les champions d’Europe et actuels leaders de la Premier League Chelsea ont été couronnés Club de l’année, la première équipe à remporter ce trophée.

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré: « C’est un beau trophée parce que c’est pour le club. Nous avons une équipe et une académie féminines très performantes. Nous sommes heureux d’avoir ce prix. Nous avons eu beaucoup de joueurs nommés.’

