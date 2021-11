Lionel Messi rend un verdict sur le début de la vie de Cristiano Ronaldo à Manchester United et parle des chances de Liverpool en Ligue des champions avant le choc Man City contre le PSG

Lionel Messi a admis qu’il avait été « impressionné » par la façon dont Cristiano Ronaldo avait bien commencé sa vie à Manchester United cette saison.

Après 12 ans d’absence de la Premier League, Ronaldo a scellé un retour légendaire à Old Trafford l’été dernier alors qu’il rejoignait la Juventus pour un montant initial de 12 millions de livres sterling.

.

Ronaldo fait une bonne saison, mais pas United

Messi a été impressionné par la transition de son grand rival vers son nouveau club

L’attaquant portugais a marqué neuf buts en 14 apparitions avec les Diables rouges, bien que le club ait connu un mauvais début de saison qui a culminé avec le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer le week-end dernier.

Messi a également changé d’équipe au cours de l’été, quittant Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain en raison de problèmes financiers dans son club d’enfance.

L’Argentin, qui a marqué quatre buts en neuf matchs au PSG, a félicité son grand rival pour la manière dont il a repris vie dans le football anglais.

« United est une équipe très forte avec de grands joueurs », a-t-il déclaré à Marca.

«Cristiano connaissait déjà le club, mais c’était à une autre étape et maintenant il s’est adapté de manière impressionnante.

« Depuis le début, il a marqué des buts comme toujours et n’a eu aucun problème à s’adapter. En Premier League, les choses ne sont pas comme nous le pensions tous, mais c’est une compétition très difficile et même dans laquelle les choses prennent beaucoup de tournures. Après décembre, ça change beaucoup et tout peut arriver.

GETTY

Deux des plus grands joueurs de tous les temps ont changé de club pendant l’été

Messi a également évoqué les prétendants à la couronne de la Ligue des champions de cette année et a qualifié Liverpool de club qui représente une grande menace pour le titre.

Lorsqu’on lui a demandé quelles équipes il pensait être candidates pour le remporter, l’Argentin a ajouté : « Aujourd’hui, Liverpool va très bien, il est redevenu le Liverpool qui a remporté la Ligue des champions.

« Ensuite, il y a [Manchester] Ville, Bayern [Munich], [Real] Madrid, Atlético [Madrid]…

« Il y a beaucoup d’équipes qui peuvent se battre pour cette Ligue des Champions, qui est l’une des plus équilibrées et compétitives de ces dernières années car il y a plusieurs équipes qui peuvent choisir de la gagner. »

Messi estime que les hommes de Klopp ont un bon coup en Ligue des champions cette saison