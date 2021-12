Lionel Messi salissant son kit a été le moment le plus choquant du football en 2021 alors que Rio Ferdinand faisait rage à un moment « irrespectueux » de la star du PSG derrière un mur en Ligue des champions

De la fin du mandat de Mike Ashley à Newcastle au début du deuxième passage de Cristiano Ronaldo à Manchester United, l’année a été folle.

Par où commençons-nous même ? Le gardien de Liverpool, Alisson, a marqué une tête dans les arrêts de jeu, Harry Kane a cessé de marquer des buts – et West Ham est devenu assez bon.

.

Ça a été une année folle

Mais le moment le plus choquant de 2021 appartient à Lionel Messi.

Non, pas sa sortie soudaine de Barcelone après 17 ans au club. Pensez plus grand.

Rappelez-vous le 28 septembre. Le Paris Saint-Germain accueille Manchester City en Ligue des champions.

Avec Messi, Kylian Mbappe, Neymar, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva en action, cela ressemblait au jeu le plus étoilé de l’année civile.

L’Argentin a volé la vedette avec un but de marque, son premier sous le maillot du PSG, rappelant à tout le monde des temps plus simples.

.

Ce fut un moment époustouflant – mais le travail de Messi n’était pas terminé

Mais la victoire 2-0 du PSG était aussi le signe d’une époque moderne plus compliquée.

Deux clubs méga-riches appartenant à des États avec des antécédents douteux en matière de droits humains – et des joueurs allongés derrière des murs.

Le moment de football le plus choquant de 2021 s’est produit juste à la fin du match, lorsque le grand Messi a été étendu au sol pour bloquer un coup franc bas, si le mur sautait.

Mais ne nous le prenez pas. Il suffit de demander à Rio Ferdinand, qui a été laissé dans l’incrédulité totale devant le pur manque de respect.

.

Pouvez-vous croire cela?

La légende de Manchester United a déclaré à BT Sport: « Au moment où Mauricio Pochettino lui a demandé de le faire sur le terrain d’entraînement, quelqu’un aurait dû y aller et dire: » Non, non, non, non, non, non.

« Cela n’arrive pas à Leo Messi.

« Non Non Non Non. Vous ne pouvez pas.

«C’est irrespectueux, je ne l’aurais pas.

« Si j’étais dans cette équipe, je devrais dire : ‘Écoutez, je vais m’allonger pour vous.’

« Désolé, je ne pouvais pas le laisser s’allonger comme ça. Je ne peux pas le voir.

« Il ne salit pas son équipement, ce n’est pas ce que fait Messi. »

Et voilà : le moment le plus choquant du football en 2021.

Et ensuite ? Ronaldo revient-il ?

Offre de pari du jour

Vous trouverez ci-dessous quelques offres de paris intéressantes à offrir pendant la période festive du football aux nouveaux clients.

888SPORT – Pariez 10 £ Obtenez 45 £ en paris gratuits – OFFRE DE RÉCLAMATION*

WILLIAM HILL – 1+ but à marquer le lendemain de Noël en PL OFFRE DE RÉCLAMATION*

888sport – Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de £/A un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis 1/2 (1,50) ou plus sur un marché sportif qui sera réglé avant le 26 décembre 23:59:59• Le pari gratuit de 5 £/€ sera valable 7 jours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Retrait général restrictions et conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

William Hill – 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPB20. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 09h00 le 22 décembre 2021 jusqu’à 12h30 le 26 décembre 2021. Max 1 £ pari à 20/1. Retours payés sous forme de paris gratuits de 4 x 5 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. 18+ begambleaware.org