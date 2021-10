Emiliano Martinez a été salué comme « l’un des meilleurs gardiens de but du monde » par nul autre que Lionel Messi.

Le gardien d’Aston Villa s’est imposé comme le gardien numéro un de l’Argentine après des années d’incertitude devant les filets, ayant désormais fait 11 sélections pour son pays après avoir impressionné contre l’Uruguay dimanche soir.

Messi et Martinez ont formé une bromance improbable

Il était impérieux dans le but, sauvant à deux reprises de Luis Suarez et remportant une cage inviolée en tant que L’Albiceleste alors qu’ils marquaient leur autorité à la deuxième place de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde avec une victoire 3-0.

Messi, Rodrigo De Paul et Lautaro Martinez ont trouvé le chemin des filets – et la superstar du PSG a salué son coéquipier pour sa brillante prestation.

« Dibu [Emiliano] Martinez est fondamental. a déclaré Messi, s’adressant à TNT Sports.

«Quand ils viennent à lui, il répond toujours.

Martinez a été une révélation au filet pour l’Argentine

« Il s’est imposé dans le but et nous avons l’un des meilleurs gardiens du monde. »

Les sourcils se sont levés lorsque Arsenal a autorisé Martinez à partir pour Villa pour un montant de 20 millions de livres sterling l’année dernière.

Le gardien de but avait passé une décennie aux Emirats et commençait tout juste à prouver sa valeur avant d’être fouetté au club des Midlands.

Mikel Arteta a révélé que les Gunners à court d’argent devaient simplement le vendre avec le plus frais Bernd Leno, considéré comme le numéro un à long terme entre les bâtons.

Martinez, cependant, a sans doute prouvé qu’il était le meilleur gardien de but la saison dernière – et il a jeté de l’ombre sur son ancien club l’année dernière en disant qu’il pensait que son déménagement à Villa était un pas en avant plutôt qu’en bas.

Martinez était un remplaçant à Arsenal il n’y a pas si longtemps

Il a déclaré: «Ils disaient tous que c’était un pas en avant dans ma carrière, mais j’ai toujours dit que c’était un pas en avant.

« Quand j’ai décidé de venir à Villa, c’était parce que je faisais confiance au manager et aux ambitions du club, et je savais à quel point Villa est grande.

« Certaines personnes ne réalisent pas à quel point Aston Villa est grande. J’ai dit le premier jour que mon ambition était d’être en Europe avec Aston Villa.

«Je veux porter ce club le plus haut possible et nous sommes sur la bonne voie. Est-ce possible cette saison ? Oui. Mais nous devons travailler pour cela.

