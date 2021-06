Lionel Messi se rapproche d’un renouvellement à Barcelone – rapport

Les représentants de Barcelone et Lionel Messi négocient un nouvel accord depuis quelques semaines maintenant, avec de multiples rencontres positives entre Jorge Messi, le père et agent de Leo, et le président du club Joan Laporta.

Des rapports fiables en Espagne suggèrent maintenant que Messi a conclu un accord avec Laporta pour renouveler son contrat pour deux ans supplémentaires. De même, Barcelone espère finaliser l’accord entre aujourd’hui ou demain, coïncidant avec le 34e anniversaire de Messi.

De plus, bien qu’il ne soit pas encore confirmé à 100%, cet accord comprendra probablement une option de renouvellement pour une année supplémentaire – un accord 2+1. Une fois son contrat terminé, il aura l’opportunité de se rendre aux États-Unis en tant qu’ambassadeur du Barça et de jouer pour l’Inter Miami de David Beckham. En fait, le désir de Messi de jouer un jour aux États-Unis a été confirmé par lui-même dans une interview en décembre dernier :

Messi a déclaré à La Sexta: “J’ai toujours dit que j’avais l’illusion de vivre et de jouer aux États-Unis, cela a toujours été l’un de mes rêves. Mais si cela arrivera ou non, je ne sais pas.

En ce qui concerne les finances et l’économie, Messi est prêt à accepter une baisse de salaire. Son amour pour Barcelone est incontestable et il sera toujours prêt à aider le club chaque fois que nécessaire. La Pulga n’a jamais été un joueur qui dira « augmente mon salaire et je renouvellerai », il n’est pas guidé par l’argent.

Comme toujours, la principale condition de Messi à un nouvel accord à Barcelone a toujours été le projet sportif. Beaucoup de gens qui connaissent personnellement Leo ont dit qu’il voulait gagner des trophées, il n’aime pas ça quand il ne défie pas l’argenterie au niveau collectif. Le capitaine a même déclaré précédemment qu’il n’était pas motivé par l’argent, mais uniquement par le jeu.

Lionel Messi fait confiance à Joan Laporta et ils ont d’excellentes relations entre eux. « Leo sait que chaque fois que je lui ai fait une promesse, elle a été tenue. Il le sait et me l’a même dit personnellement, il l’apprécie beaucoup », a déclaré Laporta lors de la campagne électorale plus tôt cette année.

Lionel Messi a signé son premier contrat avec Barcelone sur une serviette en papier en décembre 2000. Depuis lors, il a marqué 672 buts en 778 apparitions et est le meilleur buteur de tous les temps de Barcelone. Le renouvellement du Lion n’est plus une question de si, mais une question de quand.

Sauf surprise de dernière minute, l’histoire entre Messi et Barcelone se poursuivra.