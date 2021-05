Lionel Messi, Sergio Aguero, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos parmi la liste étoilée des joueurs hors contrat en 2021 avec Man United, Chelsea et City en bénéficiant tous

Cet été, certains des noms les plus recherchés du football seront probablement disponibles pour rien.

Lionel Messi fait partie d’une foule de joueurs vedettes au cours des derniers mois de leurs contrats avec son ami Sergio Aguero et son rival Sergio Ramos.

Aguero, Messi et Ramos seront bientôt en rupture de contrat et ne manqueront pas de preneurs

talkSPORT.com a sélectionné certains des meilleurs qui devraient devenir des agents libres en juin, à commencer par la légende barcelonaise Messi.

Lionel Messi: Barcelone – 33 ans

Messi était sur le point de partir l’été dernier, mais a finalement choisi de rester en Espagne.

Cependant, on pense qu’il est plus disposé à signer un nouvel accord au Camp Nou maintenant qu’il y a eu un changement de présidence.

Il serait sur le point de prolonger son séjour de 17 ans à Barcelone, mais si un demi-tour improbable se produisait, les options en Europe seraient le Paris Saint-Germain et Manchester City, où son ancien patron, Pep Guardiola, est en charge.

. ou concédants de licence

Un déménagement à Manchester City pourrait encore se matérialiser pour Messi, qui peut quitter le Barca gratuitement s’il n’accepte pas un nouvel accord David Alaba: Bayern Munich – 28 ans

Plusieurs clubs ont été liés à Alaba, mais l’as du Bayern et de l’Autriche serait sur le point de sceller un transfert estival au Real Madrid.

Chelsea et Liverpool étaient tous des admirateurs signalés, mais il semble que la Liga sera le prochain arrêt du joueur décoré.

Alaba a remporté neuf titres de champion en Allemagne et deux fois en Ligue des champions.

En février, il a déclaré que ce n’était pas une décision facile de décider de partir. «Je suis ici depuis 13 ans et le club compte beaucoup pour moi… Je n’ai pas encore décidé où je vais.»

. – .

Alaba aura 29 ans à l’expiration de son contrat au Bayern Munich et après avoir tout gagné au niveau du club Gianluigi Donnarumma: Milan – 22 ans

Le gardien de but n’a que 22 ans, mais a été un pilier entre les bâtons depuis qu’il était adolescent.

Des rapports publiés en janvier suggéraient que Milan avait proposé à Donnarumma un accord d’une valeur maximale de 6 millions de livres sterling par an, mais aucun accord n’a été conclu entre les deux parties.

Et ce blocage apparent lors de la signature d’un nouveau contrat aurait alerté Chelsea.

Un déménagement à Stamford Bridge signifierait sûrement la fin du séjour de Kepa en Angleterre, Edouard Mendy prospérant pour les Bleus depuis son départ de Rennes l’été dernier.

. – .

Donnarumma a joué pour la première fois dans l’équipe première de Milan en 2015 et est une superstar depuis l’âge de 17 ans Sergio Aguero: Man City – 32 ans

Après dix ans et 181 Premier League (et plus), Aguero quittera City.

Ses buts lui ont valu des titres, mais la Ligue des champions lui échappe bien qu’il puisse y remédier cette saison.

Aguero a été lié au PSG et à Barcelone, mais on pense également que Chelsea est également à l’avant-garde.

Des rapports récents suggèrent que l’attaquant souhaite rester en Angleterre et tenter de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League.

. ou concédants de licence

Aguero quittera Man City après dix ans alors que l’attaquant vedette du club, Ben Foster, révèle son terrible bilan contre Manchester City et ne peut pas croire que Darren Bent ne pense pas que Sergio Aguero est l’un des meilleurs attaquants de Premier League de tous les temps Georginio Wijnaldum: Liverpool, 30 ans. ans

À chaque semaine qui passe, Wijnaldum apparaît plus proche de la sortie d’Anfield et Barcelone apparaît comme sa destination la plus probable.

Le milieu de terrain a été un acteur clé du récent succès du club sous Jurgen Klopp, mais pourrait trouver difficile de résister à l’attrait des géants de la Liga.

Selon certaines informations, il a déjà conclu un contrat pour se lier avec son compatriote Ronald Koeman.

Les problèmes financiers du Barça les ont dissuadés de chasser Wijnaldum l’été dernier, mais le fait qu’il soit bientôt un agent libre rend son acquisition encore plus attrayante.

. – .

Le Néerlandais était fortement lié à un déménagement à Barcelone l’été dernier mais a décidé de voir la dernière année de son contrat avec Anfield Sergio Ramos: Real Madrid – 35 ans

Il a peut-être 35 ans, mais le capitaine du Real Madrid est toujours l’un des meilleurs à son poste – et il le sait.

Ayant passé les 15 dernières années dans la capitale espagnole, il pense avoir mérité le droit de commander son prochain déménagement.

«J’ai gagné le droit de prendre la décision que je veux.

«Je jouerai au plus haut niveau. Sinon, je reste à la maison. Sinon, cela n’en vaudrait pas la peine. Que je suis d’accord avec mon âge n’est pas un hasard.

Man United était auparavant intéressé à le signer, tandis que le PSG est également une option.

. – .

Ramos a remporté cinq titres de champion et quatre ligues des champions au cours de ses 15 années au Real Madrid, où il est également capitaine. Jerome Boateng: Bayern Munich – 32 ans

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a confirmé que Jerome Boateng quitterait le club cet été.

La décision était commune et Salihamidzic espère que le défenseur central de longue date laisse des titres.

Ayant rejoint le Bayern en 2011, il a remporté huit titres de Bundesliga et deux ligues des champions.

Man United a tenté de le signer en 2018 lorsque Jose Mourinho était aux commandes et Boateng a révélé qu’il les considérait ainsi que le PSG.

«Pas parce que je voulais quitter le Bayern Munich, par tous les moyens. Ce n’était pas une évasion, mais plutôt le frisson d’un nouveau défi. Je me sens complètement satisfait au Bayern – l’un des plus grands clubs du monde. “

Maintenant, il aura ce nouveau défi – et Mourinho est toujours à la recherche d’un défenseur central expérimenté.

. – .

L’arrière central est au Bayern depuis son départ de Man City en 2011 Memphis Depay: Lyon – 27 ans

En plus du Wijnaldum de Liverpool, Koeman cherche à recruter Depay.

Le manager du Barca a renversé la vapeur en Espagne, le club n’étant plus qu’un point derrière le leader de l’Atletico Madrid,

Depay a été ciblé l’année dernière, mais a fini par rester en France.

Si l’ancien joueur de Man United, âgé de 27 ans, est signé, ce serait une bonne affaire étant donné que Wijnaldum est proche et qu’Eric Garcia devrait également rejoindre gratuitement.

.

Depay a reconstruit sa carrière en France après avoir quitté Man United en 2017 et a été poursuivi par Barcelone Lucas Vazquez: Real Madrid – 29 ans

L’Espagnol a été un précieux serviteur pour Zidane en raison de sa capacité à jouer dans un certain nombre de positions.

Le joueur, cependant, souhaite une augmentation de salaire qui représente plus juste sa position dans l’ordre hiérarchique de Madrid.

Leeds, Everton, Tottenham, l’AC Milan et le Bayern Munich envisagent tous un changement d’été pour le joueur de 29 ans, qui n’a pas encore signé de nouvel accord au Bernabeu.

Dans l’état actuel des choses, le milieu de terrain polyvalent semble prêt à partir gratuitement dans quelques mois.

.

Vazquez veut une augmentation de salaire s’il veut rester au Real Madrid