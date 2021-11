Lionel Messi s’exprime sur le retour de Xavi à Barcelone

Ce n’est un secret pour personne qu’à Barcelone ensemble, Lionel Messi et Xavi étaient un match parfait. Ils se sont si bien comportés et ont créé certains des meilleurs souvenirs qu’un fan de Barcelone puisse avoir.

Il n’est donc pas surprenant que Messi soit élevé au retour de Xavi à Barcelone. Le premier, toujours blessé, la légende de Barcelone a parlé de ce que Xavi peut donner au Barca une interview avec Marca cette semaine.

« Il peut apporter beaucoup. C’est un entraîneur qui en sait beaucoup, connaît parfaitement l’endroit et vit à Barcelone depuis son enfance. Il a redonné espoir à Barcelone car il est une figure très respectée parmi les fans et les joueurs. Il sera un entraîneur très important pour les jeunes joueurs car il va leur apprendre. Avec lui, l’équipe va beaucoup grandir. Je n’ai aucun doute. « Je parle souvent avec Xavi. Depuis toujours. Nous sommes amis, nous avons partagé tellement de choses et depuis son départ nous sommes restés en contact. Je ne me souviens plus de ce que je lui ai dit dans le message, je l’ai félicité pour cette nouvelle étape et je lui souhaite bonne chance. Il s’en sortira certainement très bien car il en sait beaucoup, c’est un travailleur acharné et il connaît bien l’académie.

On a également demandé à Messi si le retour de Davi Alves l’avait surpris.

« La vérité est que son retour m’a surpris, surtout en ce moment. Je pense qu’il peut être un bon ajout, tout comme dans le cas de Xavi, il peut être important pour les jeunes. Il va les aider à grandir car il est un gagnant et transmet beaucoup. Il le fera pour les jeunes, à la fois dans les matchs et à l’entraînement. Parce qu’il va aussi beaucoup contribuer en dehors du terrain avec son travail quotidien, son engagement et le désir qu’il a toujours de gagner.

Pour terminer la conversation, Messi a été interrogé sur les citations de Laporta disant que lui et Iniesta retourneraient à Barcelone. Un échange assez passionnant.

Rojo/Gallardo : « Laporta a dit l’autre jour qu’il croyait que vous et Iniesta pourriez retourner à Barcelone. Pouvez-vous réaliser ce rêve ? » Messi : « En tant que joueur ? » Rojo/Gallardo : « Cela n’a pas été précisé à l’époque, bien qu’il ait dit plus tard dans une autre interview que ce ne serait pas en tant que joueur. » Messi : « J’ai toujours dit qu’à un moment donné je retournerai à Barcelone parce que c’est ma maison et parce que je vais y vivre. Et évidemment, si je peux contribuer et aider le club, j’adorerais revenir. La source

Messi a déclaré précédemment qu’il avait envie d’occuper un poste de directeur sportif à un moment donné dans le futur après avoir raccroché ses bottes.