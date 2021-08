Lionel Messi signe officiellement avec un nouveau club après avoir quitté le FC Barcelone

Lionel Messi a un nouveau club. Cette semaine, la superstar du football a signé un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain avec la possibilité de le prolonger d’un an. Selon ESPN, Messi devrait gagner environ 35 à 41 millions de dollars par an.

“Je suis ravi de commencer un nouveau chapitre de ma carrière au Paris Saint-Germain. Tout dans le club correspond à mes ambitions footballistiques. Je sais à quel point l’équipe et le personnel d’entraîneurs sont talentueux. Je suis déterminé à aider à construire quelque chose de spécial pour le club et les fans, et j’ai hâte d’entrer sur le terrain du Parc des Princes”, a déclaré Messi dans un communiqué.

Le PSG a mis les maillots Messi en vente sur son site Web à 22h00, heure du Royaume-Uni. Ils se sont vendus à 22h00, heure du Royaume-Uni. pic.twitter.com/fBwj4i62c7 – Accumulateurs Footy (@FootyAccums) 10 août 2021

Le Paris Saint-Germain a tenu mercredi une conférence de presse pour présenter Messi. Mardi, il est arrivé à Paris en avion privé pour visiter le stade du Parc des Princes et passer son examen physique. Messi portera le n°30 au lieu du n°10. Il est désormais coéquipier de Neymar, qui est également considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde.

“Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain et nous sommes fiers de l’accueillir lui et sa famille à Paris”, a déclaré le président-directeur général du PSG, Nasser Al-Khelaifi. “Il n’a pas caché son désir de continuer à concourir au plus haut niveau et à remporter des trophées, et naturellement notre ambition en tant que club est de faire de même. L’ajout de Leo à notre équipe de classe mondiale poursuit une stratégie très stratégique et réussie. fenêtre de transfert pour le club. Dirigé par notre entraîneur exceptionnel et son personnel, j’ai hâte que l’équipe marque l’histoire ensemble pour nos fans du monde entier. “

LIONEL MESSI A OFFICIELLEMENT SIGNÉ AVEC LE PSG pic.twitter.com/0883twUa1C – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 10 août 2021

Messi rejoint le Paris Saint-Germain et passe toute sa carrière au FC Barcelone. Il a rejoint l’équipe des jeunes en 2000 et a gravi les échelons jusqu’à l’équipe senior. Son contrat avec Barcelone a expiré le 30 juin et a initialement accepté une prolongation de cinq ans. Cependant, le club n’a pas pu l’inscrire car ils ne pouvaient pas décharger d’autres joueurs à temps pour réduire leur masse salariale élevée.