Lionel Messi sursaute sous un énorme coup alors qu’il reçoit le septième Ballon d’Or au milieu d’un feu d’artifice aux côtés de son coéquipier du Paris Saint-Germain et vainqueur du trophée Yashin, Gianluigi Donnarumma

Lionel Messi a été effrayé par un feu d’artifice alors qu’il recevait son Ballon d’Or devant les fans du Paris Saint-Germain avant leur affrontement avec Nice mercredi.

L’Argentin a été couronné meilleur joueur du monde pour une septième fois record plus tôt cette semaine alors qu’il battait de manière controversée Robert Lewandowski pour remporter le meilleur prix individuel du football.

BT Sport

Il est sûr de dire que Messi ne s’attendait pas à la forte détonation des feux d’artifice derrière lui !

GETTY

L’Argentin a eu la chance de présenter son septième Ballon d’Or aux fans du PSG au Parc des Princes

Et avant le match nul 0-0 contre Nice au Parc des Princes, le PSG a offert au joueur de 34 ans une présentation pour afficher son dernier Ballon d’or aux côtés de Gianluigi Donnarumma, qui a reçu le trophée Yashin du meilleur gardien de but du championnat. planète.

Messi, cependant, ne s’attendait pas à ce que de puissants feux d’artifice se déclenchent lors de la présentation alors qu’il tressaillit sous les détonations fortes qui se déclenchaient derrière lui tout en tenant son Ballon d’Or devant la foule du Parc des Princes.

Le circuit du PSG, vainqueur de 10 matchs, s’est terminé après un match nul et vierge contre Nice à domicile.

Vous pouvez regarder un extrait de l’incident, ci-dessous…

Lionel Messi s’est vu remettre son septième Ballon d’Or avant le match du PSG contre Nice 🏆 Je ne sais pas s’il était prêt pour le feu d’artifice 😅 pic.twitter.com/f71wNJjVf6 – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 1er décembre 2021

Angel Di Maria et Kylian Mbappe ont été les plus proches de marquer pour l’équipe de Mauricio Pochettino, qui a gaspillé devant le but.

Cependant, ils conservent 12 points d’avance au sommet devant Marseille, qui pointe à la deuxième place du classement après un succès 1-0 à Nantes.

Gerson a marqué le seul but du match après une demi-heure avant que Nicolas Pallois ne soit expulsé pour les hôtes peu de temps après.

